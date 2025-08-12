Quantcast
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου - Real.gr
real player

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου

14:10, 12/08/2025
Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

Συγκεκριμένα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved