Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Κορίνθου - Real.gr

Αποκαταστάθηκε μερικώς η κίνηση των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.
Συγκεκριμένα δόθηκαν στην κυκλοφορία οι δύο δεξιές λωρίδες κυκλοφορίας ενώ παραμένει κλειστή η αριστερή.
Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο ύψος των διοδίων της Ελευσίνας. Λόγω του ατυχήματος η κυκλοφορία στο σημείο είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.