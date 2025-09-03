Αποκλειστικό: Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά έγγραφα για την «μαφία της Κρήτης» - Δεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία - Real.gr

Δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των κατηγορούμενων για τη μαφία της Κρήτης από την Αρχή για το Ξέπλυμα

Οι αποκαλύψεις διαδέχονται η μία την άλλη στην πολύκροτη υπόθεση της Κρήτης με το πολυμελές κύκλωμα που είναι ήδη γνωστό ως «Μαφία της Κρήτης».

Το real.gr αποκαλύπτει τα διαβιβαστικά και την δικογραφία με τα ονόματα των όλων των εμπλεκομένων.

Στο « μικροσκόπιο» της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των προσώπων που φέρονται να έχουν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη οι ελεγκτές έχουν εντοπίσει ύποπτες μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό και προκειμένου να βρουν περισσότερα στοιχεία θα υπάρξει συνεργασία με ξένες αρχές.

Όλα τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα διαβιβαστούν στις δικαστικές αρχές κι εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα, δεν αποκλείεται να διευρυνθούν οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες, καθώς και ο κύκλος των προσώπων που θα κληθούν να λογοδοτήσουν.

Το κύκλωμα φαίνεται ξεκάθαρα να έχει σαφή ιεραρχία και καταμερισμό ρόλων.

Η ομάδα «Street Dealers», που είχε αναλάβει την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κάνναβης, λειτουργούσε υπό τον συντονισμό κυρίως μίας συγκεκριμένης οικογένειας που αποτελούνταν από 13 μέλη, που είχαν χωριστεί σε περιοχές του νομού Χανίων, ενώ υπήρχε και η «Ομάδα Πυρομαχικών» που δραστηριοποιούνταν για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης στην διακίνηση οπλισμού, μέσω… διαδικτυακών εφαρμογών.

Όπως προκύπτει από την δικογραφία, η κύρια περιοχή δραστηριότητάς τους ήταν το Πάρκο Ειρήνης και Φιλίας, το Ενετικό Λιμάνι καθώς και η Πλατεία 1866.

Είχαν μετατρέψει σε «πιάτσες» όλες τις παραπάνω περιοχές και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο ενεργούσαν δείχνει και την απαξιώσή τους στις αρχέ καθώς πουλούσαν τα ναρκωτικά τόσο σε διερχόμενους πολίτες όσο και σε τουρίστες. το «πελατολόγιο» μάλιστα με ονόματα τουριστών ήταν μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό των «ντόπιων».

Παράλληλα και πάντα σύμφωνα με την δικογραφία, εκεί βρίσκονταν και οι «επιτόπιες» καβάτζες, καθώς έκρυβαν τα ναρκωτικά σε θάμνους. Με αυτόν τον τρόπο είχαν στην κατοχή τους την απαραίτητη ποσότητα για να προμηθεύσουν διερχόμενους πολίτες, ενώ η σύλληψή τους αφορούσε μόνο κατοχή.

Τα μέλη της «Ομάδας Πυρομαχικών», όπως προκύπτει από την ογκωδέστατη δικογραφία, θεωρούσαν πως λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, αποκαλώντας τα όπλα και τα πυρομαχικά που διακινούσαν, μεταξύ άλλων, ως «προσκλητήρια», «κουφέτα», «κάρτες», και «παγωτίνια». Κατά κύριο λόγο, η πώληση και ο «δειγματισμός» πραγματοποιούνταν μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, όπου οι προμηθευτές έστελναν με φωτογραφίες τα πυροβόλα όπλα σε ενδιαφερόμενους πελάτες – αγοραστές.

Στους διαλόγους, ένας κατηγορούμενος που άνηκε στην «Ομάδα Πυρομαχικών» συνομιλεί τηλεφωνικά με έναν πελάτη, με τον οποίο κανονίζουν να συναντηθούν προκειμένου να τον προμηθεύσει με πυρομαχικά-φυσίγγια, αναφέρεται σε αυτά με την κωδική ονομασία «προσκλήσεις».

Οι διάλογοι των μελών της μαφίας της Κρήτης:



ΠΕΛΑΤΗΣ: Μια ομελέτα, μια χωριάτικη και μια μπίρα.

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: Τι; Δεν καταλαβαίνω τις μ…, εγώ δεν είμαι εστιατόριο αδερφέ, ναρκωτικά πουλάμε εδώ πέρα τι μου λες και μόνο πρέζα, μόνο κόκα, ε πες μου, ρε φίλε.

Τα… «κλειδιά»

ΑΡΧΗΓΟΣ: Μπορείς σε παρακαλώ να βγεις έξω στο μηχανάκι να δεις άμα είναι τα «κλειδιά» εκεί πέρα δυο;

ΣΥΖΥΓΟΣ: Ναι τα είδα τι θες να τα πάρω;

ΑΡΧΗΓΟΣ: Πάρε τα από εκεί, έλα να σου πω βάλτα στο… άνοιξε την ντουλάπα μου, θα δεις κάτι πράσινα και βάλτα εκεί τα «κλειδιά» . Θα σου κάνει μεταφορά και θα βάλει 150 ευρώ εντάξει;

ΣΥΖΥΓΟΣ: Ναι για να πληρώσω το ρεύμα.

Σε μία ακόμη συνομιλία έχουν καταγραφεί εμπλεκόμενος στην εγκληματική οργάνωση να συζητάει με άγνωστο άτομο για τον… τιμοκατάλογο των «προϊόντων» τους.

Άγνωστος: Ε… όπως παλιά;

Μέλος συμμορίας: Όχι, έχει αλλάξει.

Άγνωστος: Τι;

Μέλος συμμορίας: Έχει αλλάξει, ε… τα 3-50, τα 2-35, τα 4-70, ε εντάξει.

Άγνωστος: Κάτσε, με μπέρδεψες τώρα.

Μέλος συμμορίας: Ε, εσύ για τι λες; Για γρήγορο ή για… αργό; Εγώ σου λέω για αργό.

Άγνωστος: Το αργό ναι, για πες για το αργό…

Μέλος συμμορίας: 3-50, 3-50.

Άγνωστος: Ναι;

Μέλος συμμορίας: 2-35.

Άγνωστος: Ναι;

Μέλος συμμορίας: 4-70.

Άγνωστος: Και το… και το άλλο;

Μέλος συμμορίας: 50 το μισό.

Άγνωστος: Το γρήγορο.

Μέλος συμμορίας: 50 το μισό.

Άγνωστος: Α, ωραία, ωραία, σε παίρνω σε ένα 10λεπτο να σου πω τι θέλει.

Μέλος συμμορίας: Εντάξει, εντάξει.

Άγνωστος: Ε, έλα να σου πω όμως ε, μπορείς να κατέβεις;

Και άλλοι διάλογοι – φωτιά

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Έλα, τα μαθα.»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ναι…Τώρα τι είναι καλό ή κακό;»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ε πολύ καλό»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ο καινούργιος που θα κάτσει, γιατί

λέει, μπορεί να κάτσει λέει και ο…».

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Α δεν ξέρω αλλά, αλλά όποιος και να…»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ήταν να κάτσει ένας δικός μου, αλλά

μάλλον δεν κάθεται αυτός και θα κάτσει λέει ο…».

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Δεν ξέρουμε ποιος θα κάτσει. Μπορεί να

κάτσει και ο…».

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Με αυτόν τι γίνεται, τα έχεις καλά;»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Οοου…»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ωραία.»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Αλλά τελείωσε άστο, αλλά δεεε εμάς ξέχασε το θέμα μας, έχει τελειώσει, έχει κλείσει.»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ναι παιδί μου, απλά λέω τώρα, αυτοί

είναι διεφθαρμένοι, δεν μπορείς να…ακατάληπτο….».

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Οοι, οοι, πάει πολύς καιρός, έχει

τελειώσει το θέμα μας, άστο. Εδώ τρία χρόνια είχανε πάρει τα

συμβόλαια από την συμβολαιογράφο. Τώρα τρία χρόνια και δεν

έχουν κάνει τίποτα…ακόμα θα μας εκυνηγάνε;;; Είπαμε τώρα».

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Όχι…Επειδή είναι όλοι διεφθαρμένοι,

και μπορεί να σου πούνε τώρα, ο καινούργιος…κάτσε να τους

εκβιάσω αυτούς…»

ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: «Ο… δεν ξέρουμε αν βγει ή δε βγει, αλλά είναι δικός μου σου λέω. Τέλος. Ο… είναι δικός μου, τέλος. Όταν λέμε είναι δικός μου, είναι δικός μου…πως να στο πω…»