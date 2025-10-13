«Απορούμε πώς κατάφερε να γλιτώσει»: Η έγκυος δέχθηκε 100 χτυπήματα από τον σύζυγό της - Real.gr

Σοκ προκαλεί το νέο, πρωτόγνωρο περιστατικό βίας που αποκαλύφθηκε όταν μια εγκυμονούσα γυναίκα έφτασε στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου «Αττικόν», έχοντας πάνω από 100 χτυπήματα στο πρόσωπο αλλά και σε ολόκληρο το σώμα της από επίθεση με… πιρούνι.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η γυναίκα κινδυνεύει να χάσει την όρασή της, καθώς τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί μάτι και υποβλήθηκε σε πολύωρο χειρουργείο. Δράστης ο σύζυγός της, γνώριμος των Αρχών, ο οποίος είχε αποφυλακιστεί λίγες ώρες πριν. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 43χρονος Γεωργιανός κακοποιεί μέλος της οικογένειάς του. Η σύζυγός του φέρεται να έχει πέσει θύμα κακοποίησης και στο παρελθόν, ενώ η πρώτη σύζυγός του και ο γιος τους αναγκάστηκαν να φύγουν στο εξωτερικό, με τη βοήθεια του Χαμόγελου του Παιδιού, προκειμένου να γλιτώσουν από τη μανία του. Η πρώτη σύζυγος, μάλιστα, πριν την «απόδρασή» της, τον είχε καταγγείλει για βασανισμό της κόρης τους, της οποίας, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, μεταξύ άλλων, της είχε ξυρίσει το κεφάλι.

Ποινικό παρελθόν

Οπως, μάλιστα, αναφέρουν στη Realnews αστυνομικές πηγές, πρόκειται για κλασική περίπτωση γνωστού ποινικού, ο οποίος, παρά την παραβατική του συμπεριφορά, άλλοτε τιμωρείται με μικρής διάρκειας ποινές και άλλοτε οι δικάσιμοι που ορίζονται παίρνουν αναβολές με αποτέλεσμα να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ενδεικτικό είναι ότι η τελευταία επίθεση εις βάρος της εγκύου συζύγου του στο σπίτι τους στο Ψυχικό έγινε λίγες ώρες αφότου είχε αποφυλακιστεί. Ο 43χρονος παρέμενε έγκλειστος από τον περασμένο Αύγουστο και οι αρμόδιοι, πλέον, εξετάζουν το καθεστώς κάτω από το οποίο κατάφερε να βγει από τη φυλακή και στη συνέχεια να διαπράξει ακόμη ένα έγκλημα. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της εκπροσώπου της Αστυνομίας, Κωνσταντίας Δημογλίδου, που ανέφερε ότι «έχει απασχολήσει αρκετές φορές την Αστυνομία και δεν ξέρω με ποιο καθεστώς αποφυλακίστηκε. Αναμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί στον ανακριτή και τι θα αποφασίσουν γι’ αυτόν ο ανακριτής και ο εισαγγελέας». Ο 43χρονος απασχολεί τις Αρχές για πάνω από μία δεκαετία, έχοντας διαπράξει πληθώρα αδικημάτων. Από ξυλοδαρμούς, φθορά ξένης περιουσίας, συμμετοχή σε κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες, οδήγηση σε κατάσταση μέθης και έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο. Το 2012 είχε μπει κυριολεκτικά με το αυτοκίνητό του στο Α.Τ. Αμπελοκήπων, προφανώς και πάλι υπό την επήρεια μέθης, και επιτέθηκε στους αστυνομικούς.

Την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για σωματική βλάβη, απειλή, διατάραξη οικιακής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση. Επίσης, το 2013 συνελήφθη και πάλι αυτή τη φορά για κλοπή, καθώς είχε εμπλακεί σε ένα κύκλωμα που έκλεβε μοτοσικλέτες. Ο κατάλογος με τα αδικήματα δεν σταματά εδώ. Το 2019 συνελήφθη από τους αστυνομικούς, καθώς οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ χωρίς δίπλωμα. Το ίδιο συνέβη και το 2021, ενώ το καλοκαίρι του ίδιου έτους κατηγορήθηκε για έκθεση της ανήλικης κόρης του σε κίνδυνο. Το 2023 διατάχθηκε η νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική έπειτα από δήλωση του ίδιου ότι θα αυτοκτονήσει. Εκτοτε, συνελήφθη ακόμη τρεις φορές να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Καλυμμένη με αίμα

Ηταν ξημερώματα της περασμένης Τρίτης, όταν η άτυχη γυναίκα, που διανύει τον τρίτο μήνα της κύησης, διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν», καλυμμένη στην κυριολεξία με αίματα. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι έφερε τραύματα από πιρούνι, τα περισσότερα εκ των οποίων στο πρόσωπο και στην περιοχή των ματιών, αλλά και στα χέρια και στην κοιλιά στην προσπάθειά της προφανώς να προστατέψει το κεφάλι της. Αμέσως οι εφημερεύοντες γιατροί ειδοποίησαν την Αστυνομία, καθώς ενημερώθηκαν από την ίδια ότι είχε πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

Οπως αναφέρει στην «R» ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, «οι γιατροί που την εξέτασαν δεν είχαν ξαναδεί παρόμοιο περιστατικό. Ηρθε στο νοσοκομείο αιμόφυρτη, τρυπημένη σε όλο το πρόσωπό της. Είπε ότι είναι από τον σύζυγό της. Η μεγαλύτερη ζημιά ήταν στα μάτια της. Εγιναν κάποιες χειρουργικές επεμβάσεις. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Από το αριστερό μάτι βλέπει ελάχιστα, ενώ οι γιατροί παλεύουν να σώσουν την όρασή της από το δεξί. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι δεν κινδυνεύει το έμβρυο. Η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική υπό τη φύλαξη αστυνομικών». Αναφερόμενος στη μανία των χτυπημάτων, ο γενικός γραμματέας του σωματείου εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν», Γιάννης Πλαγιαννάκος, τονίζει ότι «δεν υπήρχε σημείο στο σώμα της που να μην είχε χτυπηθεί. Οι συνάδελφοι που ήταν βάρδια έμειναν άφωνοι. Ηταν μια κοπέλα που έβγαζε αίμα από παντού, από τα μάτια, από όλο το πρόσωπό της. Τα χτυπήματα είναι τέτοια που προφανώς ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή. Απορώ πώς κατάφερε να γλιτώσει. Ηταν πραγματικό φρικτό. Τέτοιο μίσος…».