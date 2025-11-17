Αποθήκη κοκαΐνης στην εκκλησία - Τι αποκάλυψε στην απολογία του ο 46χρονος ιερέας, μέλος του κυκλώματος ναρκωτικών - Real.gr

Η 52χρονη εγκέφαλος, η διακίνηση μεταναστών και η έρευνα για το πελατολόγιο.

Των Π. ΣΟΥΡΕΛΗ, Θ. ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Στις γλάστρες, αλλά και στο χρηματοκιβώτιο του ναού επί της οδού Λιοσίων, μαζί με τα ιερατικά αντικείμενα, έκρυβαν τα ναρκωτικά οι κατηγορούμενοι ρασοφόροι του Παλαιού Ημερολογίου. Οι ιερείς προφυλακίστηκαν, όπως και η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός, καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Η Realnews φέρνει στο φως νέα στοιχεία από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που «έκαψαν» τους κατηγορουμένους, αλλά και τις απολογίες τους.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται ο 46χρονος πατήρ Παρθένιος, ο οποίος αυτοαποκαλείτο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος των παλαιοημερολογιτών, αν και δεν τον αναγνωρίζει ούτε η Εκκλησία των Γνήσιων Ορθοδόξων Χριστιανών (ΓΟΧ). Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα πριν από περίπου δυόμισι δεκαετίες, όταν πιάστηκε στα χέρια με καλεσμένη σε τηλεοπτικό πλατό. Ηταν η εποχή που προσπαθούσε να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ. Αργότερα έβαλε το ράσο αλλά και την ποδιά του σεφ, μαγειρεύοντας στο κανάλι του στο YouTube. Τώρα, όμως, τα «μακαρόνια» που ζητούσε ο 46χρονος ρασοφόρος στο τηλέφωνο ήταν ναρκωτικές ουσίες, όπως παραδέχθηκε στην απολογία του: «Εδώ και κάποιους μήνες η 52χρονη (φερόμενη ως αρχηγός) και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός μου από την Αλβανία, χρησιμοποιούσαν τον ιερό ναό ως χώρο απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών που εκείνοι μας προμήθευαν, ενώ εμείς λειτουργούσαμε ως φύλακες, εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά μας αλλά και τον χώρο. Αρχικά ήμουν αντίθετος, αλλά στη συνέχεια το δέχθηκα, καθώς είμαι χρήστης ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης. Τα ναρκωτικά τα κρύβαμε μέσα στις γλάστρες, αλλά και στο χρηματοκιβώτιο του ναού».

«Μια παρανομία να σωθούμε»

Κομβικό ρόλο είχε στην εγκληματική οργάνωση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, και ο πατήρ Αστέριος, επίτροπος του ναού. Επικοινώνησε δεκάδες φορές με τη φερόμενη ως αρχηγό συζητώντας μαζί της για ναρκωτικά, για τα οποία χρησιμοποιούσε κωδικές ονομασίες όπως «άρτος από την Παναγία», «κεράκι», «ρολό» και «σπρέι». Σε άλλη συνομιλία, του πατέρα Παρθένιου με τη φερόμενη ως αρχηγό, η 52χρονη λέει για τον Αστέριο: «Ο Αστέριος γιατί έλεγε να φύγει να πάει εκεί πέρα; Να κάνει μια παρανομία; Ο Αστέριος ή ο οποιοσδήποτε, “μια παρανομία, ρε παιδιά, να σωθούμε”… Ο κύριος εκεί ήθελε την παρανομία. Ο κύριος εκεί που είχε τυφλοσούρτη την παρανομία». Ο 40χρονος επίτροπος του ναού συνελήφθη στη Ρόδο με μια βαλίτσα που είχε μέσα 2,2 κιλά κοκαΐνης. Οπως είπε στην απολογία του, είναι τοξικοεξαρτημένος τα τελευταία 15 χρόνια: «Είμαι χρήστης κοκαΐνης και έχω φτάσει σε μεγάλο βαθμό εξάρτησης. Την 52χρονη τη γνώρισα εντελώς τυχαία καθώς προσερχόταν στον ναό για να προσευχηθεί. Εκεί ήρθαμε πιο κοντά και της εκμυστηρεύθηκα ότι είμαι χρήστης κοκαΐνης. Περιστασιακά μου έφερνε ναρκωτικές ουσίες για να κάνω χρήση. Μια φορά έφερε μαζί με τον 42χρονο μια σακούλα με ναρκωτικά προκειμένου να τα φυλάξουμε εντός του ναού για λίγες ώρες, κάτι που κάναμε. Με συνέλαβαν στη Ρόδο επειδή είχα μια βαλίτσα, η οποία περιείχε περίπου δύο κιλά κοκαΐνη. Μου την έδωσε ο 42χρονος, ο οποίος με ακολούθησε με το αυτοκίνητό του μέχρι να μπω με ασφάλεια στο καράβι. Ομως, επειδή φοβήθηκα, έστειλα τη βαλίτσα με ασυνόδευτο δέμα και ταξίδεψα στη Ρόδο αεροπορικώς. Μόλις παρέλαβα τη βαλίτσα, με συνέλαβαν. Τη βαλίτσα θα την παρέδιδα σε κάποιον άνδρα και θα έπαιρνα το ποσό των 2.000 ευρώ».

«Αχνα, μόνος σου!»

Οι ρασοφόροι κατηγορούνται και για διακίνηση μεταναστών. Πρώτος συνελήφθη ο 52χρονος Χρυσόστομος, στις 13 Σεπτεμβρίου, στη Ροδόπη, όπου μετέφερε με το αυτοκίνητό του έξι παράτυπους μετανάστες. Οδηγήθηκε στα κρατητήρια Κομοτηνής και λίγες ώρες μετά του τηλεφώνησε ο Αστέριος. Ο επίτροπος του ναού τού ζήτησε να κρατήσει το στόμα του κλειστό και εκείνοι θα τον βοηθούσαν. «Αμα χρειάζεται εγγύηση για αυτά, να δούμε μήπως μέσω του δικηγόρου κάνεις εξουσιοδότηση το σπίτι… Αχνα ε; Αχνα, μόνος σου! Ακουσέ με, εμείς δεν ξέραμε τίποτα, βρήκες κάποιον από την Ομόνοια και τέτοια», του είπε χαρακτηριστικά. «Είμαι θύμα των ψευδοϊερέων», είπε στην απολογία της η 52χρονη φερόμενη ως αρχηγός και αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. «Απευθύνθηκα στον συγκεκριμένο ναό σε μια προσπάθεια να αποτοξινωθώ από τις ουσίες. Εμπιστεύθηκα τον 46χρονο ιερέα κατά το μυστήριο της εξομολόγησης. Και εκείνος χρησιμοποίησε εναντίον μου όσα του εκμυστηρεύτηκα. Δεν έδωσα ουσίες στους ιερείς να τις αποθηκεύσουν στον ναό, αλλά εκείνοι μου προσέφεραν. Ο ιερέας με εκμεταλλεύτηκε και οικονομικά. Μου οφείλει περίπου 700 ευρώ από χρήματα που του είχα δώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο δικηγόρος της κατηγορουμένης, Χρήστος Ερδας δήλωσε στη «R» για την υπόθεση: «Η εντολέας μου αποσαφήνισε τη θέση της ενώπιον των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών. Αρνήθηκε πλήρως τις κατηγορίες που της αποδίδονται σχετικά με τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Εξήγησε και απέδειξε τους τρόπους που χειραγωγήθηκε και την εκμεταλλεύτηκαν οι ψευδοϊερείς, εκμεταλλευόμενοι όσα είχε μοιραστεί μαζί τους κατά το ιερό μυστήριο της εξομολόγησης. Εδωσε στοιχεία κατά την ανάκριση σχετικά με τη δράση τους συνολικά και πλέον οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές θα αναζητήσουν τη διαδρομή τους στα σκοτεινά μονοπάτια της νύχτας. Τα στόματα άνοιξαν και η αλήθεια θα λάμψει».

Ερευνα για το πελατολόγιο

Η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά πως οι ιερείς έβρισκαν αγοραστές ναρκωτικών για λογαριασμό της «αρχηγού»

Η 52χρονη από την Αλβανία, για τους έμπειρους αστυνομικούς της Δίωξης Ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είναι ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα της πολυδαίδαλης εγκληματικής οργάνωσης στην οποία συμμετείχαν οι τρεις ρασοφόροι. Οι αστυνομικοί της Δίωξης εκτιμούν πως η στρατολόγηση του Παρθένιου στο κύκλωμα ουδόλως τυχαία ήταν καθώς η 52χρονη κατά πάσα πιθανότητα ήθελε να εκμεταλλευτεί τις γνωριμίες του πρώην μοντέλου ώστε να επεκτείνει το πελατολόγιό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η έρευνα συνεχίζεται για τους πελάτες του κυκλώματος.

Οπως διαπιστώθηκε από τη Δίωξη, οι τρεις ρασοφόροι χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση ναρκωτικών τον αυτοσχέδιο ιερό ναό που είχαν δημιουργήσει στην οδό Λιοσίων. Πωλούσαν το ένα κιλό κοκαΐνης για 35.000 ευρώ και το ένα κιλό χασίς για 2.500 ευρώ. Οπως φαίνεται, οι ιερείς είχαν αναπτύξει το δικό τους δίκτυο διακίνησης, αγοράζοντας τις ποσότητες από την 52χρονη, στην οποία όμως συνέχιζαν να χρωστούν μεγάλα χρηματικά ποσά. Για να ξεχρεώσουν έφτασαν στο σημείο να πωλούν σε ενεχυροδανειστήρια τα τάματα από χρυσό και ασήμι που άφηναν στην εικόνα του Αγίου Παρθενίου οι πιστοί, προκειμένου να εξυπηρετούν τον εθισμό τους στην κοκαΐνη. Επίσης έφεραν από μονή του Αγίου Ορους τμήματα από τα λείψανα του Αγίου Παρθενίου και έκαναν περιφορά στην περιοχή, με απώτερο σκοπό βέβαια την εξοικονόμη ση χρημάτων για την αγορά ναρκωτικών και για την πολυτελή ζωή που ήθελαν να κάνουν.

Η έρευνα της Δίωξης ξεκίνησε πριν από περίπου τέσσερις μήνες έπειτα από πληροφορίες που είχαν για μια γυναίκα από την Αλβανία η οποία κάνει «δουλειές» με ναρκωτικά και ελέγχει τρεις φυτείες στη Στερεά Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η 52χρονη μιλούσε με τους τρεις ρασοφόρους. Μάλιστα έμαθαν για την επικείμενη μεταφορά κοκαΐνης 2,5 κιλών στη Ρόδο. Ο ένας από τους ρασοφόρους έδωσε την τσάντα με την κοκαΐνη σε μια ανυποψίαστη γυναίκα, πιστή στο ποίμνιό τους, να τη μεταφέρει στη Ρόδο με το καράβι καθώς η πιστή ήταν από το νησί, ενώ ο ίδιος ταξίδεψε με το αεροπλάνο. Οι αστυνομικοί βέβαια γνώριζαν για το ταξίδι και τη μεταφορά των ναρκωτικών και συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον ρασοφόρο με την κοκαΐνη. Ακολούθησαν οι συλλήψεις των υπολοίπων, ενώ την περασμένη Πέμπτη εισαγγελέας και ανακριτής ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκιση των τριών ρασοφόρων και της 52χρονης φερόμενης ως αρχηγού του κυκλώματος.