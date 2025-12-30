«Απουσία - Παρουσία»: Έκθεση της εικαστικού Σίσσυς Τζιρίτη - Real.gr

Η εικαστικός Σίσσυ Τζιρίτη παρουσίασε στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα Μερκούρη», την έκθεσή της με τίτλο «Απουσία Παρουσία», όπου εξετάζει την καρέκλα ως φορέα μνήμης, απουσίας και σωματικότητας. Το καθημερινό αντικείμενο μεταμορφώνεται σε ένα σημείο όπου η παρουσία του σώματος δηλώνεται μέσα από το αποτύπωμα της απουσίας του, δημιουργώντας ένα πεδίο ποιητικής και χωρικής έντασης.

Η έρευνα της καλλιτέχνιδας συνομιλεί με τον Κυβισμό, τον Ντανταϊσμό, την Arte Povera και την εννοιολογική τέχνη, αξιοποιώντας τεχνικές αποδόμησης, θραυσματοποίησης και υλικής επανανοηματοδότησης. Από την κυβιστική διάλυση της μορφής έως τον ντανταϊστικό επαναπροσδιορισμό του αντικειμένου και τις ταπεινές υλικότητες της Arte Povera, η Τζιρίτη μεταφράζει αυτά τα ιστορικά εργαλεία σε σύγχρονη γλωσσική δομή.

Οι άδειες, σπασμένες ή παραμορφωμένες καρέκλες που πρωταγωνιστούν στο έργο λειτουργούν ως ίχνη ανθρώπινης παρουσίας, ως αποτυπώματα ενός σώματος που μόλις έφυγε ή που δεν εμφανίστηκε ποτέ. Το αντικείμενο γίνεται φορέας συναισθηματικών μετατοπίσεων και ψυχικών καταγραφών, συνδέοντας τον θεατή με μια αθέατη, προσωπική μνήμη.

Η καλλιτέχνης δημιουργεί έναν χώρο όπου η οικειότητα συναντά την αποξένωση και η απουσία γίνεται μια ιδιαίτερη μορφή παρουσίας.