Απρόσμενο περιστατικό σε σχολική εκδρομή στο Ηράκλειο: Μαθητής στο νοσοκομείο, συνελήφθησαν τρεις - Real.gr

Άσχημη τροπή πήρε η σχολική εκδρομή λυκείου της Αθήνας στο Ηράκλειο, αφού ένας μαθητής κατέληξε στο νοσοκομείο, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις.

Ο 17χρονος, μαζί με τους συμμαθητές και τους συνοδούς καθηγητές βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου σε κατάστημα εστίασης, όμως ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ και μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης.

Οι αρχές που ενημερώθηκαν για το περιστατικό συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη και τον σερβιτόρο του καταστήματος, αλλά και την συνοδό καθηγήτρια των μαθητών.

Ο 17χρονος δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Στην ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρεται:

«Συνελήφθησαν χθες (29.11.2025) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου τρεις ημεδαποί ( 39χρονος, 27χρονος και 53χρονη) για τα κατά περίπτωση αδικήματα των παραβάσεων νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ και της έκθεσης στο Ηρακλειο.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες (29.11.2025) ανήλικος ο οποίος συμμετείχε σε σχολική εκδρομή ευρισκόμενος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο, κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο εφημερεύων νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης και εργαζόμενος της επιχείρησης καθώς και η καθηγήτρια-συνοδός της σχολικής εκδρομής.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου».