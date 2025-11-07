ΑΠΘ: Ανήλικος επιχείρησε να ληστέψει με απειλή μαχαιριού 20χρονο στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής - Real.gr

Quantcast
09:32, 07/11/2025
Δεκαεπτάχρονος αποπειράθηκε, με την απειλή μαχαιριού, να ληστέψει έναν 20χρονο, μέσα στο κυλικείο της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ζητώντας τα χρήματά του.

Η αντίδραση όμως του 20χρονου υποχρέωσε τον ανήλικο να τραπεί σε φυγή και αφού ειδοποιήθηκε η αστυνομία ακολούθησε η σύλληψή του στο πλαίσιο του αυτοφώρου, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης ‘Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το μεσημέρι, ενώ εκτός από τον 17χρονο συνελήφθη και η 48χρονη μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

