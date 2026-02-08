ΑΠΘ: Διαψεύδουν οι Πρυτανικές αρχές άδεια για πάρτι - «Ίσως ήρθε η ώρα της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου» - Real.gr

Με την προθεσμία 48 ωρών να «τρέχει» καθώς το Υπουργείο Παιδείας καλεί τις αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου να δώσoυν εξηγήσεις για το πάρτι στην Πολυτεχνική Σχολή που κατέληξε σε σοβαρά επεισόδια, ανακοίνωση των Πρυτανικών αρχών αναφέρει ότι «ίσως ήρθε η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου», ενώ κάνει λόγο για δράση εξτρεμιστικών στοιχείων, διαψεύδοντας ότι δόθηκε άδεια για διεξαγωγή πάρτι.

Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών του ΑΠΘ:

«Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο υπό τις νέες Πρυτανικές του Αρχές, ανέλαβε την πρωτοβουλία παρεμβάσεων και αλλαγών για ένα πραγματικά σύγχρονο, διεθνές και ακαδημαϊκά πρωτοπόρο Δημόσιο Πανεπιστήμιο: γενναία βήματα για την ψηφιακή του μετάβαση, για το άνοιγμα στους διεθνείς φοιτητές με ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα, για τη βελτίωση των κτιριακών υποδομών του, όπως οι νέες φοιτητικές εστίες, ακόμη και για την ψυχολογική υποστήριξη των φοιτητών και των φοιτητριών, συγκαταλέγονται μεταξύ των δράσεων, με πιο πρόσφατη την έναρξη μιας σειράς δημοσκοπικών ερευνών που ιχνηλατούν τις αντιλήψεις των φοιτητών και των φοιτητριών για τη ζωή, τις σπουδές και τις προοπτικές τους.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι των δημοσιεύσεων για τα πρώτα -και πολύ ενθαρρυντικά- ευρήματα της έρευνας που απέσπασε το ενδιαφέρον και της Συνόδου των Πρυτάνεων και η μαύρη αντίδραση επανεμφανίστηκε, διεκδικώντας την πρώτη θέση στην ειδησεογραφία! Μια θλιβερή, ασήμαντη μειοψηφία δήθεν υπερασπιστών της ελευθερίας μετέτρεψε χθες το προαύλιο της Πολυτεχνικής και τις οδούς Γ’ Σεπτεμβρίου και Εγνατία σε θέατρο εγκληματικών συμπεριφορών σε βάρος της αστυνομίας, των πολιτών και της ίδιας της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Από την έρευνα των Πρυτανικών Αρχών, που συνεχίζεται σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, αναζητούνται οι πιθανές ευθύνες. Έπρεπε να αποκλειστούν οι χώροι της Πολυτεχνικής ενόσω διεξάγονταν εξετάσεις μέχρι το βράδυ της Παρασκευής; Πόσοι και ποιοι από τους δήθεν επαναστάτες είναι πράγματι φοιτητές και γιατί δεν ελέγχθηκαν οι παρείσακτοι; Ποιος ή ποιοι διέδωσαν το άθλιο ψέμα ότι οι Πρυτανικές Αρχές, ο Κοσμήτορας ή οποιοσδήποτε άλλος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο είχαν δώσει άδεια για την εκδήλωση;

Αυτά και άλλα ερωτήματα για την προσπάθεια σπίλωσης του Πανεπιστημίου, την επαίσχυντη επίθεση στις αρχές ασφαλείας, τον τραυματισμό αστυνομικού και την καταστροφή της περιουσίας των πολιτών, θα απαντηθούν, είναι βέβαιο. Αυτό που είναι, επίσης, βέβαιο είναι ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο δε θα ξανακυλήσει στη φοβική απραξία και στη συρρίκνωση του σπουδαίου εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου, υπό την απειλή των πιο αντιδραστικών στοιχείων της ελληνικής κοινωνίας. Ίσως ήρθε, τελικά, η ώρα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του Πανεπιστημίου».

Ελεύθεροι οι δεκάδες προσαχθέντες

Κουκουλοφόροι που βγήκαν από το Ίδρυμα επιτέθηκαν με μολότοφ στους αστυνομικούς που απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Μολότοφ, κοντάρια, αντιασφυξιογόνες μάσκες αλλά και ναρκωτικά, εντοπίστηκαν μετά από σοβαρά επεισόδια έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου, στη Θεσσαλονίκη. Κάποια αντικείμενα βρέθηκαν και εντός του πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας:

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, εξήλθαν, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, αιφνιδιαστικά και διαδοχικά, κατά ομάδες, από χώρους του ΑΠΘ και στο ύψος της συμβολής των οδών Εγνατία με Γ’ Σεπτεμβρίου και επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα στις αστυνομικές δυνάμεις, πετώντας εναντίον τους μεγάλο αριθμό αυτοσχέδιων εμπρηστικών εκρηκτικών μηχανισμών (μολότοφ).

Ως «αποτέλεσμα των σφοδρών επιθέσεων με μολότοφ ήταν ο τραυματισμός ενός αστυνομικού, ο οποίος εισήχθη στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ καταγράφηκαν υλικές ζημιές σε τρία οχήματα.

Για την αποκλιμάκωση και την αποτροπή περαιτέρω επιθέσεων, οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε αναγκαία χρήση ενδεδειγμένων μέσων και τακτικών, ενώ ενημερώθηκαν άμεσα οι Εισαγγελικές και Πρυτανικές Αρχές.

Παράλληλα, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, προσήχθησαν 313 άτομα, τα οποία έχουν αφεθεί ελεύθερα.