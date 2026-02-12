ΑΠΘ: Στις 22:00 θα κλείνουν όλα τα κτίρια μετά τα σοβαρά επεισόδια - Real.gr

Με απόφασή της κατά τη χθεσινή (11/2) συνεδρίαση, η Σύγκλητος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε μετά και τα σοβαρά επεισόδια του περασμένου Σαββάτου, το κλείσιμο όλων των κτιρίων στις 22.00 το βράδυ, αλλά και την απαγόρευση των εκδηλώσεων.

Η απόφαση αυτή θα έχει ισχύ, μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και η έρευνα από την Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης.

Οι πρόεδροι όλων των σχολών έχουν ενημερωθεί από τους κοσμήτορες για τη σχετική απόφαση, με πηγές από τις πρυτανικές αρχές να διαμηνύουν ότι στόχος είναι να επέλθει η ηρεμία μέσα στο πανεπιστημιακό campus.

Νωρίτερα ωστόσο, προτού την απόφαση της Συγκλήτου, «κυκλοφόρησε» αφίσα από φοιτητικές παρατάξεις για πάρτι στα γρασίδια της παλιάς Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, στο πλαίσιο της Τσικνοπέμπτης, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει συγκέντρωση ατόμων.