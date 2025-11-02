Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Real.gr

Quantcast
Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές
10:53, 02/11/2025

Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:53, 02/11/2025
Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου είπε στην ΕΡΤ ότι οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ μαζί με το θύμα βρισκόταν μία γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία. «Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη πως έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση», τόνισε η κα Δημογλίδου προσθέτοντας ωστόσο πως ο «αυτόπτης μάρτυρας θα βοηθήσει τις έρευνες».

Επίσης, σημείωσε ότι «έχει γίνει μία πάρα πολύ καλή έρευνα στον χώρο στον οποίο συνέβη το έγκλημα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και αυτοψία από τους αστυνομικούς και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτέλεσμα».

Ο 42χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, αλλά είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών.

Τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η έρευνα για τη νέα αυτή υπόθεση έχει ανατεθεί στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Στο σημείο του εγκλήματος έχει γίνει εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, ενώ η Αστυνομία εξετάζει οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής και μαρτυρίες κατοίκων.

