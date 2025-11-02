Αράχωβα: Νέα στοιχεία για τη δολοφονία σε ξενοδοχείο - Πού στρέφονται οι Αρχές - Real.gr

Νέα στοιχεία είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δολοφονία του 42χρονου σε ξενοδοχείο στην Αράχωβα το βράδυ του Σαββάτου (2/11).

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας στρέφονται σε δύο μέτωπα. Το ένα έχει να κάνει με το αν υπάρχει οποιοσδήποτε συσχετισμός του 42χρονου με πρόσφατες εγκληματικές ενέργειες, και συγκεκριμένα με την δολοφονίας ενός άνδρα τον περασμένο Απρίλιο στο Χαλάνδρι, και το δεύτερο είναι αν είχε ο 42χρονος προσωπικές διαφορές με οποιοδήποτε πρόσωπο τους τελευταίους μήνες.

Επίσης οι αστυνομικοί επιχειρούν να μάθουν, πώς οι δράστες έφτασαν στα ίχνη του θύματος καθώς και πώς είχαν την ενημέρωση ότι δεν είχε μαζί του τους σωματοφύλακές του.

Κλιμάκια του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών και του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών έχουν μεταβεί στην Αράχωβα προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από τα άτομα που βρίσκονταν μαζί με το θύμα στο σαλέ και αναζητούν τυχόν βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή για την ταυτοποίηση των δραστών.

Τουλάχιστον δύο ήταν οι εκτελεστές που έστησαν καρτέρι θανάτου στον 42χρονο στην Αράχωβα, ενώ θεωρείται εξίσου βέβαιο ότι υπήρχε και υποστηρικτική ομάδα για την ασφαλή και σίγουρη διαφυγή τους.

Το SUV που χρησιμοποίησαν ήταν κλεμμένο από την Ηλιούπολη και μετά την δολοφονία το παράτησαν πέντε λεπτά από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα καλάσνικοφ και ένα εννιάρι πιστόλι.

Το αυτόματο και δύο πιστόλια βρέθηκαν καμένα και αυτά μέσα στο κουφάρι του αυτοκινήτου, παρόλα αυτά έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια μήπως καταστεί η δυνατή η εξαγωγή τυχόν κρίσιμων στοιχείων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δράστες διέφυγαν με ένα κλεμμένο από την Ηλιούπολη SUV, το οποίο είχαν αφαιρέσει τον περασμένο Οκτώβριο και του είχαν τοποθετήσει επίσης κλεμμένες πινακίδες από άλλο όχημα της ίδιας μάρκας, το οποίο εγκατέλειψαν σε μία απόσταση 5 λεπτών από το σημείο και του έβαλαν φωτιά για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Πιθανόν από το σημείο διέφυγαν μετά με άλλο όχημα, χαρακτηριστικό που δείχνει επίσης πληρωμένους εκτελεστές.

Το χρονικό της δολοφονίας

Το σχέδιο της δολοφονίας φαίνεται πως ήταν καλά οργανωμένο και σχεδιασμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Οι δράστες είχαν στήσει ενέδρα στο θύμα. Φαίνεται να γνώριζαν πως το Σαββατοκύριακο θα ήταν σε σαλέ σε ερημική τοποθεσία στο Λιβάδι της Αράχωβας και πως δεν θα είχε μαζί τους σωματοφύλακές του.

Η εκτέλεση έγινε το βράδυ του Σαββάτου. Ο 42χρονος, βρισκόταν σε συγκρότημα με βίλες σαλέ. Μαζί του ήταν μία γυναίκα και ακόμα δύο ζευγάρια. Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι. Όταν βγήκε σε εξωτερικό χώρο, άρχισαν να τον γαζώνουν με καλάσνικοφ.

Η γυναίκα που τον συνόδευε, φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία. Οι εκτελεστές διέφυγαν με αυτοκίνητο που λίγη ώρα μετά βρέθηκε καμένο σε περιοχή, περίπου 5 λεπτά μακριά από το σαλέ.

Η Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε ότι «δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο πώς ακριβώς έχει πραγματοποιηθεί η επίθεση, πόσα άτομα συμμετείχαν σε αυτή».

«Υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας ο οποίος θεωρώ ότι θα βοηθήσει τις έρευνες», πρόσθεσε.