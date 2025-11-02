Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε γνωστός μαφιόζος - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Real.gr

Θύμα μαφιόζικης εκτέλεσης έπεσε σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα, 40χρονος ημεδαπός γνωστό μέλος της εγχώριας μαφίας ο οποίος είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για την δολοφονία του αστυνομικού συντάκτη Γ. Καραϊβάζ αλλά και για τη δολοφονία ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι και είχε απαλλαχθεί στο δικαστήριο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Αστυνομία κάλεσε μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί του στο ξενοδοχείο, η οποία ανέφερε μάλιστα ποιος ήταν το θύμα.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της «Greek Mafia» για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ τον περασμένο Μάϊο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στην θωρακισμένη Mercedes του.

Σε απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και ένα καμένο όχημα, που εικάζουν οι Αρχές ότι είναι το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών που ενδεχομένως στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, λαμβάνεται κατάθεση από την κοπέλα που ήταν μαζί του και αναζητούνται βιντεοληπτικά υλικά από την γύρω περιοχή.