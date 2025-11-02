Quantcast
Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Real.gr
real player

Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

00:47, 02/11/2025
Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας – Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

Αγνωστοι δολοφόνησαν το βράδυ του Σάββατου, 1 Νοεμβρίου, σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ ενώ μαζί με τον Λάλα ήταν και μια γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για την δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών.

Επίσης σημειώνεται ότι ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα ‘Ανω Λιόσια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης λόγω «των δολοφονιών χριστιανών»

ΗΠΑ: Ο Τραμπ απειλεί τη Νιγηρία με ανάληψη στρατιωτικής δράσης λόγω «των δολοφονιών χριστιανών»

12:00 02/11
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα, η λαμπερή δεξίωση και... η εντυπωσιακή τουαλέτα - Εικόνες & βίντεο

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Οι πρώτες ώρες στην Αθήνα, η λαμπερή δεξίωση και... η εντυπωσιακή τουαλέτα - Εικόνες & βίντεο

11:46 02/11
Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ισραήλ: Ο υπουργός Άμυνας Κατς απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

11:30 02/11
Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το Gov.gr - Σημαντικά τα οφέλη για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση

Έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης: Υψηλός βαθμός ικανοποίησης από το Gov.gr - Σημαντικά τα οφέλη για πολίτες και Δημόσια Διοίκηση

11:15 02/11
Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους σήμερα - Ποιο μουσείο εξαιρείται

11:02 02/11
Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου

Ολυμπία οδός: Στην τελική ευθεία για την παράδοση ολόκληρου του έργου

10:55 02/11
Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Αράχωβα: Αυτόπτης μάρτυρας-«κλειδί» στη δολοφονία του Γιάννη Λάλα - Τι εξετάζουν οι Αρχές

10:53 02/11
ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ μιλώντας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο υποψήφιων κυβερνητών

ΗΠΑ: Ο Μπαράκ Ομπάμα επέκρινε τις πολιτικές Τραμπ μιλώντας στις προεκλογικές συγκεντρώσεις δύο υποψήφιων κυβερνητών

10:40 02/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved