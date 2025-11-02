Αράχωβα: Νεκρός σε δωμάτιο ξενοδοχείου εντοπίστηκε ο Γιάννης Λάλας - Είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Real.gr

Αγνωστοι δολοφόνησαν το βράδυ του Σάββατου, 1 Νοεμβρίου, σε ξενοδοχείο κοντά στην Αράχωβα τον Γιάννη Λάλα, που είχε κατηγορηθεί για την δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Ο 42χρονος βρέθηκε νεκρός με τραύματα από πυροβολισμούς μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Σύμφωνα με πληροφορίες οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ ενώ μαζί με τον Λάλα ήταν και μια γυναίκα, που ειδοποίησε την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λάλας είχε αθωωθεί από το δικαστήριο για την δολοφονία του Καραϊβάζ λόγω αμφιβολιών.

Επίσης σημειώνεται ότι ο 42χρονος τον περασμένο Μάιο είχε γλυτώσει από δολοφονική επίθεση που έγινε εις βάρος του έξω από το σπίτι του στα ‘Ανω Λιόσια.