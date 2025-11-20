Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 42χρονου - Real.gr

Quantcast
Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 42χρονου
Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 42χρονου

19:40, 20/11/2025
Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 42χρονου

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη ανθρωποκτονία του 42χρονου  στην Αράχωβα.
της Άννας Κανδύλη

Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία με τον 37χρονο στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση να υποστηρίζει ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια ενώ ισχυρίστηκε πως «Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλου τους δράστες”.

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργανωση, ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών και ξεπλύμα μαύρου χρήματος.

