Αράχωβα: Προφυλακιστέοι οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την δολοφονία του 42χρονου - Real.gr

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για τη ανθρωποκτονία του 42χρονου στην Αράχωβα.

της Άννας Κανδύλη

Όλοι, σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκαν την εμπλοκή τους στη δολοφονία με τον 37χρονο στον οποίο αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση να υποστηρίζει ότι τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του τα είχε για την προσωπική του ασφάλεια ενώ ισχυρίστηκε πως «Δεν έχω καμία σχέση με τη ανθρωποκτονία του 42χρονου, ψάξτε αλλου τους δράστες”.

Σε βάρος των τεσσάρων κατηγορουμένων, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη μεταξύ άλλων για εγκληματική οργανωση, ανθρωποκτονία, διακίνηση ναρκωτικών και ξεπλύμα μαύρου χρήματος.