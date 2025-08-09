Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Χελιδόνι – Μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ηλεία, ωστόσο καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευή

Η κατάσταση πλέον λίγο μετά τις 5:30 είναι καλύτερη, χωρίς ενεργό μέτωπο. Ωστόσο στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις που εξακολουθούν να δίνουν μάχη με αναζωπυρώσεις και διάσπαρτες εστίες.

Στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική στην περιοχή εξακολουθούν να πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες όπως Ηράκλεια και Πουρναρίου, ωστόσο η φορά του ανέμου τη γύρισε πίσω με ένα νέο μέτωπο στο Χελιδόνι και είχε σαν αποτέλεσμα να κινδυνέψουν οι περιοχές της Καυκανιάς και του Λαντζοΐου.

Η φωτιά κατέστρεψε αγροτικά σπίτια, αυτοκίνητα και αγροτικές εκτάσεις, ενώ κάηκαν πολλά ζώα.

Στην Ηράκλεια δεν κινδυνεύει το χωριό και η εικόνα βελτιώθηκε αργά τη νύχτα, ωστόσο υπήρξε ανησυχία για την Καστανιά.

Ειδικότερα, αισθητά βελτιωμένη είναι η εικόνα στην Ηράκλεια Ολυμπίας, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και οι κάτοικοι του χωριού απέτρεψαν την περαιτέρω εξάπλωση της πυρκαγιάς στην κατοικημένη ζώνη. Ωστόσο άπαντες είναι σε εγρήγορση καθώς ελλοχεύει κίνδυνος αναζωπυρώσεων από τις κηλιδώσεις.

Μάλιστα στην περιοχή της Ηράκλειας τραυματίστηκε ένας κτηνοτρόφος που προσπάθησε να σώσει τα ζώα του.

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Δ. Ελλάδας κ. Νεκτάριο Φαρμάκη, ο οποίος έδωσε συγχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις και τους εθελοντές, δόθηκε μια μεγάλη μάχη για να σωθούν ζωές και περιουσίες στην Ηράκλεια. Ο ίδιος είπε ότι με την συνδρομή της Αστυνομίας εκκενώθηκε ο οικισμός και υπάρχει πρόνοια από τον δήμο και την Περιφέρεια για παροχή νερού και βοήθειας στους ανθρώπους που επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς.

Παράλληλα, ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας ανακοίνωσε πως για τους κατοίκους της Ηράκλειας που έχουν ανάγκη στέγασης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς, έχουν διατεθεί δωμάτια σε καταλύματα της περιοχής. Συγκεκριμένα, είναι διαθέσιμα:

27 δωμάτια στο Olympic Village

5 δωμάτια στο Olympian Altis

(Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 6976 897078)

Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια στα παρακάτω ξενοδοχεία:

Neda – 6932 709065

Europa – 26240 22650

Asty – 26240 23665

Pelops – 26240 22543

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

ΦΩΤΟ: ilialive