Quantcast
Αργολίδα: Φωτιά στην περιοχή Κουνούπι - Ήχησε το 112 - Real.gr
real player

Αργολίδα: Φωτιά στην περιοχή Κουνούπι – Ήχησε το 112

09:24, 21/09/2025
Αργολίδα: Φωτιά στην περιοχή Κουνούπι – Ήχησε το 112

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 


Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 1121 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

 


 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved