Αργολίδα: Φωτιά στην περιοχή Κουνούπι - Ήχησε το 112 - Real.gr

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.
Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025
Οι κάτοικοι της περιοχής έλαβαν μήνυμα από το 1121 για να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κουνούπι της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025