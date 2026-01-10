Αργολίδα: Πτώσεις δέντρων λόγω των θυελλωδών ανέμων - ΕΙΚΟΝΕΣ - Real.gr

Πτώσεις δέντρων και κλαριών προκάλεσαν οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν στην περιοχή της Αργολίδας.

Σύμφωνα με το argolikeseidhseis.gr,το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Ιανουαρίου ένα μεγάλο πεύκο έπεσε και έκλεισε την παραλιακή οδό Άργους – Μύλων στο ύψος του Τημενίου, ενώ παρέσυρε και μια κολόνα δημοτικού φωτισμού και την έσπασε.

Στο σημείο έσπευσε η πυροσβεστική Άργους με οχήματα και άνδρες και ο δήμος με συνεργεία για το κόψιμο του κορμού, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπή από την αστυνομία μέχρι την αποκατάσταση του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες πτώσεις δέντρων έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές του νομού, όπως στο Ναύπλιο νωρίς το πρωί που έσπασε από τον αέρα ένα δέντρο στην ενδεκάτη και χρειάστηκε και εκεί η επέμβαση της πυροσβεστικής.

Πτώσεις κλαρών σημειώθηκαν σε αρκετές περιοχές όπως στη Νέα Κίο και το Άργος.

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο Ναυπλίου συνεχίζονται στην περιοχή μας οι νοτιοδυτικοί άνεμοι εντάσεως ως και 8 Μποφόρ.

Δείτε εικόνες: