Αργολίδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Αργολίδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

18:31, 11/08/2025
Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

 

 


 

 

 

