Αργολίδα: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση - Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα - Real.gr

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (11/8), σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σκοτεινή Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 10 οχήματα, 1 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Μάλιστα, μήνυμα από το 112 εστάλη στους κατοίκους ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Συγκεκριμένα στο μήνυμα αναφέρεται: «Δασική πυρκαγιά στη περιοχή Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Σκοτεινή της Περιφερειακής Ενότητας #Αργολίδας ‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki

@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025



