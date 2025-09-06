Άργος Ορεστικό: Απατεώνες έκλεψαν χρυσαφικά μεγάλης αξίας από ηλικιωμένη - Real.gr

Αδίστακτοι δράστες, προσποιούμενοι λογιστές και τον γιο της που ζει στο εξωτερικό, κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσαφικά και τιμαλφή μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας.

Μια καλοστημένη απάτη με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα και λεία χρυσαφικά μεγάλης αξίας, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου στο Άργος Ορεστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αδίστακτοι δράστες, προσποιούμενοι λογιστές και τον γιο της που ζει στο εξωτερικό, κατάφεραν να της αποσπάσουν χρυσαφικά και τιμαλφή μεγάλης συναισθηματικής και οικονομικής αξίας.

Το κουβάρι της απάτης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η ανυποψίαστη γυναίκα, η οποία διαμένει μόνη της, δέχθηκε ένα τηλεφώνημα. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ένας άνδρας, ισχυριζόμενος ότι είναι από λογιστικό γραφείο, την ενημέρωσε πως τηλεφωνεί εκ μέρους του γιου της. Αμέσως μετά, ένας δεύτερος συνεργός, υποδύθηκε τον γιο της. Ο υποτιθέμενος γιος, επικαλούμενος την ανάγκη να “ασφαλιστούν” τα οικογενειακά κειμήλια, έπεισε την μητέρα του να συγκεντρώσει όλα τα χρυσαφικά της. Της εξήγησε ότι μια συνεργάτιδά τους θα περνούσε από το σπίτι της για να τα παραλάβει και να τα μεταφέρει με ασφάλεια στην τράπεζα για φύλαξη. Πράγματι, λίγη ώρα αργότερα, μια άγνωστη γυναίκα εμφανίστηκε στην πόρτα της ηλικιωμένης.

Η τελευταία, πλήρως πεπεισμένη για την γνησιότητα της διαδικασίας, της παρέδωσε χωρίς δισταγμό τα χρυσαφικά της. Αφού πήρε στα χέρια της την πολύτιμη λεία, η δράστιδα τράπηκε σε φυγή. Εντύπωση και προβληματισμό προκαλεί στις διωκτικές αρχές το γεγονός ότι οι δράστες, ακόμη και μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της απάτης, δεν σταμάτησαν τη δράση τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα συνέχισε να πραγματοποιεί τηλεφωνικές κλήσεις σε σπίτια στην ευρύτερη περιοχή του Άργους Ορεστικού, αναζητώντας με θράσος τα επόμενα υποψήφια θύματά τους, χρησιμοποιώντας την ίδια ή παρόμοιες μεθόδους.

Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Παράλληλα, οι αρχές απευθύνουν για άλλη μια φορά έκκληση προς τους πολίτες, και κυρίως προς τους ηλικιωμένους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Συστήνεται να μην πείθονται από άγνωστα άτομα που τους προσεγγίζουν τηλεφωνικά με διάφορα προσχήματα (επείγουσα ανάγκη συγγενικού προσώπου, επιστροφή φόρου, ασφάλιση τιμαλφών κ.λπ.) και να μην παραδίδουν σε κανέναν χρήματα ή αντικείμενα αξίας. Σε κάθε ύποπτη κλήση, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τις αστυνομικές αρχές και να ενημερώνουν τους οικείους τους.