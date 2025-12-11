Αργυρούπολη: 16χρονος και 17χρονος έστειλαν στο νοσοκομείο διανομέα - Τον λήστεψαν και τον ξυλοκόπησαν - Real.gr

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας από ανήλικους σε βάρος διανομέα φαγητού στην Αργυρούπολη. Συνελήφθη ένας 17χρονος.

Οι δράστες επιτέθηκαν με ιδιαίτερη σφοδρότητα στον διανομέα, χτυπώντας τον ακόμη και όταν είχε πέσει στο έδαφος.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας,

Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ελληνικού-Αργυρούπολης εξιχνιάστηκε περίπτωση ληστείας από ανήλικους σε βάρος διανομέα φαγητού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 2-12-2025 στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Για την υπόθεση συνελήφθη βραδινές ώρες της 2-12-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 17χρονος στην περιοχή της Ηλιούπολης, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα δύο δράστες και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -6- άτομα, γονείς των δραστών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, οι ανήλικοι κατηγορούμενοι βραδινές ώρες της 2-12-2025, πραγματοποίησαν παραγγελία φαγητού μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας που προσφέρει υπηρεσίες παραγγελίας και διανομής φαγητού.

Όταν ο διανομέας μετέβη στη δηλωθείσα διεύθυνση παράδοσης, τον ανέμεναν οι δράστες, οι οποίοι, αφού του επιτέθηκαν με σφοδρότητα, του αφαίρεσαν την παραγγελία και τράπηκαν σε φυγή.

Ενδεικτικό της θρασύτητας και της αγριότητας της επίθεσής τους, αποτελεί το γεγονός ότι συνέχισαν να τον χτυπούν ακόμα και όσο βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της ληστείας από την ανωτέρω υπηρεσία μετά από αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών στοιχείων επετεύχθη η ταυτοποίηση των δραστών οι οποίοι τυγχάνουν ανήλικοι ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.