Συνελήφθη επιχειρηματίας για υπέρβαση ορίου ταχύτητας - Έτρεχε στη Βουλιαγμένης με 216χλμ. - Real.gr

Συνελήφθη, το βράδυ της Παρασκευής (28/11) γνωστός επιχειρηματίας για επικίνδυνη οδήγηση.

Πιο συγκεκριμένα, εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του στην περιοχή της Αργυρούπολης, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του «Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού Αεροπορίας».

Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι κινούνταν με ταχύτητα 216 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ το επιτρεπόμενο όριο στο σημείο είναι 70 χλμ/ώρα.

Ο οδηγός προσήχθη στην έδρα του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.