Aria Hotels: Διακρίθηκαν με τέσσερα βραβεία στα Tourism Awards 2024

Τρία GOLD και ένα SILVER απέσπασαν τα Aria Hotels στα φετινά Tourism Awards.

Τα Aria Hotels, η οικογενειακή αλυσίδα boutique ξενοδοχείων και ανεξάρτητων κατοικιών, ανέδειξαν και φέτος την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και διακρίθηκαν με τέσσερα βραβεία στην 11η απονομή των Tourism Awards

Η αφοσίωση των Aria Hotels στην ποιότητα, την αυθεντικότητα και την εξατομικευμένη εμπειρία φιλοξενίας αναγνωρίστηκε για άλλη μια φορά στα φετινά Tourism Awards με συνολικά τρία χρυσά βραβεία. Το Aria’ Estate Suites & Spa στη Μάνη αναδείχθηκε ως η κορυφαία εμπειρία διαμονής σε Boutique Hotel στην κατηγορία "Best Boutique Hotel Experience", ενώ το Patrick & Joan Leigh Fermor House αναγνωρίστηκε ως η πιο αυθεντική εμπειρία διαμονής της χρονιάς στην κατηγορία "Most Authentic Stay Experience of the Year".

Τρίτο χρυσό βραβείο στην κατηγορία "Best Cosmopolitan Villa of the Year, απέσπασε η Villa Posillipo, η οποία αποτελεί πρότυπο κοσμοπολίτικης βίλας προσφέροντας πολυτελή εμπειρία διαμονής. Επιπλέον, τα Aria Hotels αναγνωρίστηκαν με ασημένιο βραβείο στην κατηγορία "Best Hotel & Villa Management Company", αναδεικνύοντας την αριστεία και την καινοτομία τους στη διαχείριση ξενοδοχείων και βιλών. Τα βραβεία αποτελούν αναγνώριση της συνεχούς αφοσίωσης της εταιρίας να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες διαμονής και να διατηρεί υψηλά πρότυπα φιλοξενίας στην Ελλάδα.

O Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Aria Hotels, Μάκης Πανταζάτο δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την αναγνώριση που λάβαμε στα φετινά Tourism Awards. Οι τέσσερις διακρίσεις είναι μια επιβεβαίωση της διαρκούς προσπάθειάς μας να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.Η αυθεντικότητα και η ποιότητα είναι στο επίκεντρο κάθε μας προσπάθειας και η αναγνώριση από τον κλάδο μας εμπνέει να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες μας. Συνεχίζουμε αφοσιωμένοι στην αποστολή μας να κάνουμε κάθε διαμονή αξέχαστη για τους επισκέπτες των AriaHotels, ενσωματώνοντας την ελληνική φιλοξενία και την κουλτούρα σε κάθε λεπτομέρεια».

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα για περισσότερες πληροφορίες.