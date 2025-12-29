Αθωώθηκε o Άρης Μουγκοπέτρος - Οι πρώτες του δηλώσεις - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ολοκληρώθηκε η δίκη του Άρη Μουγκοπέτρου μετά από σχεδόν τέσσερις ώρες, με την έδρα να κρίνει αθώο τον γνωστό μουσικό για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Όπως αναφέρει το arcadiaportal.gr, η έδρα έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία της ενδοοικογενειακής απειλής, που είχε υποβληθεί σε βάρος του ανήμερα των Χριστουγέννων από την εν διαστάσει σύζυγό του Δήμητρα Παρασκευοπούλου και είχε οδηγήσει στη σύλληψή του, με αποτέλεσμα να απαλλαγεί από το συγκεκριμένο αδίκημα.

Εξερχόμενος από τα δικαστήρια Τρίπολης ο κ. Μουγκοπέτρος δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα ”ζητώ συγγνώμη”, είπα ”σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου».

Ο κ. Πέππας, δικηγόρος του γνωστού μουσικού τόνισε, ότι μετά από μια επώδυνη διαδικασία, αποφασίστηκε η αθώωση του Άρη Μουγκοπέτρου, ήταν ένα εξαιρετικό δικαστήριο και αυτή τη στιγμή, θέλει να δει τα παιδιά του.

Παράλληλα σημείωσε, ότι τελέστηκαν και δύο αυτόφωρα αδικήματα με συγκεκριμένες καταθέσεις, που αφορούσαν την εξύβριση και την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε συλληφθεί πριν από λίγες ημέρες, καθώς τον κατηγόρησε η εν διαστάσει σύζυγος για ενδοοικογενειακή απειλή.