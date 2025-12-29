Αρης Μουγκοπέτρος: Ηθελα να δω τα παιδιά μου - Real.gr

Σήμερα θα εκδικαστεί η υπόθεση του Αρη Μουγκοπέτρου, ο οποίος ανήμερα των Χριστουγέννων συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται ο μουσικός Αρης Μουγκοπέτρος. Το μεσημέρι της Παρασκευής, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου μεταφέρθηκε στο δικαστήριο της Τρίπολης, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε σε βάρος του η σύζυγός του.

«Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σεβόμενος τα παιδάκια μου δεν έχω να πω τίποτα για τη μητέρα τους. Τα είπα στο δικαστήριο», δήλωσε ο γνωστός μουσικός. Προηγουμένως είχε αφεθεί προσωρινά ελεύθερος, καθώς η υπόθεσή του θα εκδικαστεί σήμερα και συνεπώς δεν θέλησε να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες για την υπόθεση και για τις κατηγορίες για ενδοοικογενειακή απειλή που του αποδίδει η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι από τις 15 Δεκεμβρίου έχει αποφασίσει να χωρίσει και από τότε βρίσκεται σε διάσταση. Ο λόγος της έντονης διαμάχης που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους είναι η επιμέλεια των παιδιών τους. Οπως αναφέρει ο δικηγόρος της εν διαστάσει συζύγου του Α. Μουγκοπέτρου, Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, ο μουσικός το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, μπήκε χωρίς τη θέληση της γυναίκας στο σπίτι στην Τρίπολη, όπου διαμένει με τα παιδιά τους. Εκεί, για παραπάνω από μία ώρα την έβριζε και μιλούσε άσχημα και απαξιωτικά τόσο για την ίδια όσο και για άλλα μέλη της οικογένειάς της. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η πλευρά της συζύγου του Α. Μουγκοπέτρου, το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια των δύο ανήλικων παιδιών τους.

«Υπήρξαν στιγμές που μιλούσε ήρεμα και άλλες που της έλεγε πράγματα που την τρόμαξαν», ανέφερε ο δικηγόρος Κ. Παπαναστασίου, τονίζοντας ακόμα ότι το περιστατικό αυτό ήταν καθοριστικό στην απόφαση της γυναίκας να απευθυνθεί στις Αρχές. Οπως επεσήμανε, η πρωτοβουλία για την καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή αποτέλεσε «απότοκο του φόβου μιας γυναίκας» καθώς, όπως υποστήριξε, ήταν «επιβεβλημένο» να ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές.

Διαφορετική ήταν η εκδοχή που έδωσε ο Α. Μουγκοπέτρος, κατά την κατάθεσή του, στον εισαγγελέα. Οπως χαρακτηριστικά κατέθεσε ο γνωστός μουσικός, ανήμερα των Χριστουγέννων είχε επικοινωνήσει με τη σύζυγό του προκειμένου να περάσει να πάρει τα παιδιά τους στις 17:00 από το σπίτι στην Τρίπολη. Ωστόσο, όταν έφτασε εκεί, δεν βρήκε κανέναν. Στη συνέχεια μετέβη στο κατάστημα του αδελφού της γυναίκας του, αλλά ούτε εκεί εντόπισε κάποιον. Αμέσως, κατευθύνθηκε προς το αστυνομικό τμήμα προκειμένου να ζητήσει από την Αστυνομία να εντοπιστούν η σύζυγος και τα παιδιά του. Εκεί όμως τον περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς ενημερώθηκε ότι η μητέρα των παιδιών του είχε ήδη καταθέσει μήνυση σε βάρος του για ενδοοικογενειακή απειλή και συνελήφθη.

Ο Α. Μουγκοπέτρος είχε απασχολήσει και πάλι την κοινή γνώμη το περασμένο Πάσχα. Τότε και ενώ εμφανιζόταν σε εκδήλωση στα Τριπόταμα Αχαΐας, είχε πιάσει μια αναμμένη κροτίδα, ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου του. Η κροτίδα εξερράγη έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα και ο γνωστός μουσικός κατέληξε στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, από την έκρηξη ο Α. Μουγκοπέτρος έχασε δύο δάχτυλα από το δεξί του χέρι. Λίγες ημέρες πριν από το επεισόδιο με τη σύζυγό του, είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική εκπομπή δείχνοντας τα νέα προσθετικά του δάχτυλα και μίλησε για την προσπάθεια που κάνει ώστε να επιστρέψει στη μουσική σκηνή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώπιον των δικαστικών Αρχών ο μουσικός απέδωσε σε αυτό το ατύχημα και την εξέλιξη της σχέσης του με τη σύζυγό του. «Το ατύχημα που είχα μου άλλαξε όλη τη ζωή. Σταμάτησα να δουλεύω και δυστυχώς αυτό επηρέασε την οικογενειακή μου κατάσταση. Δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένεια και αυτό μου δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Το μόνο που ήθελα ήταν να δω τα παιδιά μου. Να είμαι μαζί τους τα Χριστούγεννα», φαίνεται να δήλωσε στον εισαγγελέα ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, δίνοντας τη δική του εξήγηση για όσα συνέβησαν στις 25 Δεκεμβρίου.