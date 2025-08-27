Άρης Μουγκοπέτρος: Νέο χειρουργείο στο χέρι για τον μουσικό - Η ανάρτηση για διαδικτυακή απάτη - Real.gr

Σε νέα χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, στο πλαίσιο της αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από τέσσερις μήνες, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του.

Ο μουσικός με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, γνωστοποίησε πως βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου είχε νοσηλευτεί μετά τον τραυματισμό.

Σε βίντεο που κοινοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε τον γιατρό του λέγοντας: «Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στο χέρι μου, θέλω να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Εμμανουήλ Σταυρίδη, τον γιατρό μου. Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου, ότι θα πάνε όλα καλά».

Ο Άρης Μουγκοπέτρος αποκάλυψε πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Φίλος του, όπως έγραψε ο μουσικός, έχασε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό.

«Οποιοδήποτε άλλο προφίλ εκτός από τα παρακάτω που σας δείχνω στο Facebook – Instagram – TikTok σας στέλνει μηνύματα, σας στέλνει αιτήματα, σας κάνει αίτημα φιλίας, σας ζητάει χρήματα ή οτιδήποτε άλλο δεν ανήκει σε εμένα!! Προσοχή!!! Φίλος μου εξαπατήθηκε και έχασε σημαντικό χρηματικό ποσό!!!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Άρης Μουγκοπέτρος