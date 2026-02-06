Άρης Μουγκοπέτρος: Παίζει κλαρίνο με δύο δάχτυλα - Το συγκινητικό βίντεο - Real.gr

Το ιδιαίτερο είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο δύο δάχτυλα στο δεξί του χέρι για να εκτελέσει το κομμάτι, καθισμένος μπροστά στο τζάκι με έντονη συγκέντρωση και συναίσθημα.

Ο Άρης είχε χάσει δύο δάχτυλα από το ίδιο χέρι έπειτα από έκρηξη κροτίδας σε γλέντι, όμως φαίνεται πως η αγάπη του για τη μουσική δεν τον έχει περιορίσει.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του γράφει: «Ακόμα και το παρελθόν δεν είναι πια, αυτό που ήταν κάποτε. Αν η ζωή είναι ένα λουλούδι, οι αναμνήσεις είναι το άρωμά του…».