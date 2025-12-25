Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του - Real.gr

Quantcast
Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά από καταγγελία της συζύγου του

20:25, 25/12/2025
Στα κρατητήρια του ΑΤ Τρίπολης βρίσκεται ο γνωστός καλλιτέχνης Άρης Μουγκοπέτρος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, κρατείται μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι βρίσκεται αυτήν την περίοδο σε διάσταση, με τον ίδιο να μεταβαίνει στο ΑΤ Τρίπολης για να καταθέσει μήνυση για αρπαγή ανηλίκου, ωστόσο είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο του Αυτοφώρου.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», λέει ο ίδιος στο MEGA.

