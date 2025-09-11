Quantcast
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Realfm 97,8: Τι είπε για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα - Real.gr
real player

Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Realfm 97,8: Τι είπε για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

13:21, 11/09/2025
Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης στον Realfm 97,8: Τι είπε για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα

Στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου μίλησε ο Κοσμήτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

«Θεωρώ ότι ακριβώς επειδή η συζήτηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πολύ έντονη και ευλόγως και δικαίως είναι έντονη. Κανένας δεν αναλάμβανε ένα τέτοιο εγχείρημα και κανένας σοβαρός πανεπιστημιακός δεν ενεπλέκετο σε ένα τέτοιο εγχείρημα αν δεν θεωρούσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να γίνει μία υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά», είπε ο κ. Χαραλαμπάκης, μιλώντας για τη λειτουργία των μη κρατικών Πανεπιστημίων στην Ελλάδα.

«Επειδή έκρινα ότι θα πρέπει και μία χροιά συμμετοχής ανθρώπων που συμμετέχουν του γενικότερου δημόσιου βίου της χώρας γιατί και αυτό είναι μία εμπειρία που πρέπει να μεταλαμπαδευτεί στα παιδιά, ένας από τους συνεργάτες που παρακάλεσα και δέχτηκε με μεγάλη μου χαρά να είναι κοντά μας στην επιστημονική μας επιτροπή είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος», τόνισε ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης.

Σε ερώτηση τι μπορούν να προσφέρουν τα μη κρατικά Πανεπιστήμια στην Παιδεία και τον Πολιτισμό της χώρας μας ο Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης απάντησε: «Πρώτον μεγαλύτερη ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που η κάθε Σχολή έχει εκ της φύσεως της, με παράκαμψη αυτής της βαριάς γραφειοκρατίας του Δημοσίου που επιβαρύνει τις Νομικές Σχολές. Δεύτερον μία προοπτική για το μέλλον, δηλαδή νομικές σπουδές που προσβλέπουν στο πώς θα είναι το επάγγελμα του νομικού τα επόμενα χρόνια και τις επόμενες δεκαετίες. Τρίτον διεθνές αποτύπωμα, δηλαδή ο δικός μας ο απόφοιτος δεν θα είναι μόνο ένας πολύ καλός νομικός για την Ελλάδα αλλά θα είναι ένας πολύ καλός Ευρωπαίος – για να μην πω διεθνής- νομικός. Τέταρτον μία ποιότητα στις σπουδές τέτοια ώστε να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό όνομα και να φτάσουμε στο σημείο, αυτή είναι και η δική μου φιλοδοξία, το πτυχίο αυτής της σχολής μετά από ορισμένα χρόνια, γιατί αυτό χρειάζεται βάθος χρόνου όπως αντιλαμβάνεστε, να έχει μία βαρύτητα ανάλογη πτυχίων μεγάλων μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που 59χρονος οπλίζει και σημαδεύει υπάλληλο καθαριότητας στου Γκύζη

13:07 11/09
Τροχαίο στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης - Νεκρή 23χρονη

Τροχαίο στην Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύγκρουσης - Νεκρή 23χρονη

13:05 11/09
Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης – Οι έρευνες και η σκοτεινή φιγούρα που καταγράφηκε σε κοντινή ταράτσα

12:55 11/09
Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις της Πολωνίας περί drones στον εναέριο χώρο της

Το Κρεμλίνο απορρίπτει τις δηλώσεις της Πολωνίας περί drones στον εναέριο χώρο της

14:20 11/09
Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

Δημοσκόπηση Interview: Τι απαντούν οι πολίτες στο ενδεχόμενο δημιουργίας κομμάτων από Σαμαρά, Τσίπρα, Καρυστιανού - Ποιον θα επέλεγαν

11:02 11/09
Φίλης στον Realfm 97,8: Με την κοινοπραξία με την Chevron έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος – Αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που θέτει η Ελλάδα

Φίλης στον Realfm 97,8: Με την κοινοπραξία με την Chevron έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος – Αναγνωρίζει τα θαλάσσια όρια που θέτει η Ελλάδα

13:50 11/09
Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο βίντεο από το σπίτι του – Τι ανακοίνωσε

Γιώργος Μαζωνάκης: Νέο βίντεο από το σπίτι του – Τι ανακοίνωσε

13:30 11/09
Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

Μαρία Κορινθίου: Η απάντηση για τη νέα σχέση του Γιάννη Αϊβάζη

12:15 11/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved