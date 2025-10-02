Άρτα: Η ανακοίνωση του νοσοκομείου για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου -Αναφυλακτικό σοκ μετά από αντιβίωση - Διατάχθηκε ΕΔΕ - Real.gr

Αναφυλακτικό σοκ, μετά από χορήγηση αντιβιοτικού, οδήγησε την 28χρονη έγκυο στη ΜΕΘ, λίγο πριν καταλήξει, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Νοσοκομείο Άρτας. Διατάχθηκε ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Η κοπέλα, η οποία διήνυε τον δεύτερο μήνα της εγκυμοσύνης, κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον εξετάζονται οι αιτίες που την οδήγησαν στον θάνατο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το νοσοκομείο, η 28χρονη Σπυριδούλα μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής-Γυναικολογικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Κυριακής.

Στη συνέχεια και αφού οι γιατροί εντόπισαν αίμα στον κόλπο, της χορήγησαν αντιβίωση και τότε παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ.

Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Άρτας

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν. Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) ευρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης.

Κατά τη διάρκεια της γυναικολογική εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο. Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, τη διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».