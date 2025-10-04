Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου - Τι λέει η δικηγόρος της οικογένειας - Real.gr

Ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, η εκταφή της άτυχης 28χρονης εγκύου η οποία κατέληξε το πρωί της Τετάρτης στο Νοσοκομείο της Άρτας, όπου είχε μεταφερθεί με αιμορραγία.

Το αίτημα της οικογένειας για εκταφή έγινε αποδεκτό, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία -νεκροτομή, κάτι το οποίο δεν έγινε πριν την ταφή της.

Η εισαγγελία της Αρτας, έχει διατάξει κατεπείγουσα προκαταρκτική για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και έκθεσης σε κίνδυνο με αποτέλεσμα τον θάνατο, ενώ η οικογένεια έκανε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Παρόντες στην εκταφή της σορού ήταν ο εισαγγελέας της Αρτας, ο ιατροδικαστής Ιωάννης Αϊβατίδης, ο οποίος θα διενεργήσει την νεκροψία νεκροτομή τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ιωαννίνων, η δικηγόρος της οικογένειας και αστυνομικοί.

Όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα θα βρίσκεται στην ιατροδικαστική υπηρεσία ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης, ενώ αναμένεται και τεχνικός σύμβουλος από την πλευρά του Νοσοκομείου της Άρτας.

Η Σταματία Μάρκου, δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης μιλώντας στο Mega και στην Αναστασία Γιάμαλη ανέφερε «έχουμε πληροφορίες ότι καταστράφηκαν τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας».

«Πληροφορήθηκα πριν από λίγο ότι ένα μέλος του ιατρικού προσωπικού έχει προβεί στον διορισμό τεχνικού συμβούλου, πριν ακόμα κληθεί για έγγραφες εξηγήσεις. Δεν σας κρύβω ότι μου προκάλεσε δυσάρεστη έκπληξη. Διότι με ποιον τρόπο ένιωσε ο ίδιος ότι έχει ευθύνη ή με ποιο τρόπο ο ίδιος αμφισβητεί την ορθότητα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας και θωρείσαι ότι χρήζει περαιτέρω επίβλεψης από έναν τεχνικό σύμβουλο η όλη διαδικασία;».

Ενώ η δικηγόρος αποκάλυψε: «Είχαμε μια ενημέρωση χθες το βράδυ, η οικογένεια, από κάποιο μέλος του νοσηλευτικού προσωπικού που υπηρετεί στο ίδιο νοσοκομείο ότι τα δείγματα αίματος της Σπυριδούλας πετάχτηκαν την επόμενη μέρα. Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Προφορικά η αξιότιμη κυρία εισαγγελέας έλαβε τη διαβεβαίωση ότι δεν έχουν καταστραφεί τα δείγματα, Επίσημη όμως ενημέρωση από τον κύριο διοικητή δεν έχει σταλεί ακόμα».

Όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στα αποτελέσματα της εκταφής, που αναμένεται να ρίξουν φως στα αίτια του τραγικού θανάτου της 28χρονης Σπυριδούλας.