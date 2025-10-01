Άρτα: Θρήνος για την 28χρονη έγκυο - «Υπέστη αναφυλαξία μετά από αντιβίωση» - Real.gr

Αναφυλακτικό σοκ παρουσίασε κατά τη διάρκεια της χορήγησης αντιβιοτικού η 28χρονη έγκυος, όπως επιβεβαιώνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το νοσοκομείο της Άρτας.

Η κοπέλα, που ήταν έγκυος στο δεύτερο μήνα κατέληξε λίγες ώρες μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, και πλέον είναι σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν μια νέα και υγιή γυναίκα, που περίμενε το δεύτερο παιδί της.

Στην ανακοίνωση του νοσοκομείου συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Η Σ.Μ, ετών 28, προσήλθε στα εξωτερικά ιατρεία της Μαιευτικής – Γυναικολογικής του Γ.Ν Άρτας στις 28/9/2025 και ώρα 23.20 με κολπική αιμόρροια από ώρας (επαπειλούμενη αποβολή) βρισκόμενη στην 6η εβδομάδα κύησης. Κατά τη διάρκεια της γυναικολογικής εξέτασης διαπιστώθηκε η παρουσία αίματος στον κόλπο.

Κατόπιν αυτού ακολούθησε εισαγωγή της ασθενούς στην κλινική για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής.

Κατά τη διάρκεια χορήγησης αντιβιοτικού παρουσίασε επεισόδιο αναφυλακτικού σοκ. Οι γιατροί της έκαναν ΚΑΡΠΑ, την διασωλήνωσαν και προχώρησαν στην εισαγωγή της στη ΜΕΘ, όπου παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες κατέληξε.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου διέταξε άμεσα ΕΔΕ για να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της».

Η νεαρή γυναίκα είχε φτάσει στο νοσοκομείο με πόνους. Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες της χορηγήθηκε αντιβίωση και λίγα λεπτά αργότερα προκλήθηκε αλλεργικό σοκ, αναφέρει το epiruspost.

Η επιδείνωση της υγείας της υπήρξε ραγδαία με αποτέλεσμα να εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για 24 περίπου ώρες έγινε υπεράνθρωπη προσπάθεια από τους γιατρούς για να την κρατήσουν στη ζωή, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.