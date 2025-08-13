Βίντεο-ντοκουμέντο από την παράσυρση του 74χρονου στην Αρτέμιδα - Real.gr

Βίντεο από την παράσυρση του 74χρονου που έχασε τη ζωή του στην Αρτέμιδα όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος αστυνομικός, ήρθε στη δημοσιότητα.

Στα πλάνα που παρουσίασε το MEGA φαίνεται στιγμή που το όχημα παρασύρει τον άτυχο άνδρα και τον εκσφενδόνισε αρκετά μέτρα μακριά.

Το αυτοκίνητο οδηγούσε 36χρονος άνδρας που υπηρετούσε στην Άμεση Δράση και μετέβαινε για ανάληψη υπηρεσίας με το ιδιωτικό του ΙΧ.

Μετά την παράσυρση, το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Ο 74χρονος κατέληξε και μετέβη με σταθμό ΕΚΑΒ στον Ερυθρό Σταυρό, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο αστυνομικός συνελήφθη για «Θανατηφόρα σωματική βλάβη από αμέλεια» και παραλήφθηκε δείγμα με αιμοληψία για την τοξικολογική εξέταση. Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό

Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.