Αρβανιτάκη για Σαββόπουλο: Είμαι βαθιά λυπημένη, γιατί ο Διονύσης υπήρξε μέντοράς μου - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Αρβανιτάκη για Σαββόπουλο: Είμαι βαθιά λυπημένη, γιατί ο Διονύσης υπήρξε μέντοράς μου – ΒΙΝΤΕΟ

12:39, 22/10/2025
Για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου μίλησε η Ελευθερία Αρβανιτάκη στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 22/10.

«Όσο λαϊκός ήταν ο Διονύσης, τόσο διανοούμενος ήταν. Και ποιητής, μουσικός, συνθέτης και τραγουδοποιός. Ήταν ο πρώτος έθνικ καλλιτέχνης που είχαμε στην Ελλάδα, ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Η Ελλάδα χάνει έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο της σκέψης. Είμαι βαθιά λυπημένη, γιατί ο Διονύσης υπήρξε μέντοράς μου. Ο Διονύσης μας έδωσε βήμα με την Οπισθοδρομική Κομπανία, μας άνοιξε δρόμους.

Όταν τραγούδησα δίπλα του ήταν σαν ένα όνειρο, η δυνατότερη στιγμή της ζωής μου. Ήμουν ενήμερη για την υγεία του. Πριν δύο μέρες επικοινώνησα με την παραγωγό του και μου είπε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά δεν περίμενα… Λυπάμαι πολύ! Έχασα έναν δικό μου άνθρωπο! Θλιβερές μέρες…», είπε η Ελευθερία Αρβανιτάκη.

