Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Η σημαία μας αναδεικνύει την έννοια της δημοκρατίας και της ελευθερίας

«Η σημαία μας, υπογράμμισε, αναδεικνύει και την έννοια της δημοκρατίας και την έννοια της ελευθερίας, και είναι ανεκτίμητη η τιμή της παρουσίας του αγήματος των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς, τους οποίους ευχαριστούμε από καρδιάς, όπως άλλωστε και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου».

«Με αυτό τον τρόπο, σημείωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, εκδηλώνουμε την κοινή μας πίστη στην ελευθερία και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και αποτίουμε επάξια φόρο τιμής στη σημαία της Ελληνικής Δημοκρατίας τιμώντας την επέτειο της εθνικής μας παλιγγενεσίας».

At Bowling Green, we raised the flag that embodies democracy and liberty. And we do so in the presence of the Presidential Guard of the Hellenic Republic – an inestimable honor for this most honorable occasion. @savanastasiadis@tzakri@ELiakouli@HSocieties@GreeceinNewYorkpic.twitter.com/BVYTnxKGUr