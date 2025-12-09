«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου - Real.gr

Νέα δεδομένα στις αγροτικές κινητοποιήσεις σηματοδοτεί η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που επισημαίνει πως εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές.

Την Τετάρτη, Θεσσαλοί αγρότες, από κοινού με τους αλιείς της Μαγνησίας σκοπεύουν να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου, ενώ έχουν στήσει μπλόκα σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον -εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες- άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους.

Παράλληλα, μετά τα επεισόδια της Δευτέρας, οι πτήσεις στα αεροδρόμια των Χανίων και του Ηρακλείου γίνονται κανονικά.

Παρέμβαση Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες σε εθνικές οδούς και τελωνεία και αναμένεται να πάρουν θέσεις μάχης και σε άλλα κομβικά σημεία.

Την ίδια ώρα, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας αποστέλλει παραγγελία στους εισαγγελείς της χώρας για τη παρέμβασή τους στις κινητοποιήσεις των αγροτών.

«Οι ανωτέρω διαμαρτυρόμενοι, όπως διαχέεται, μέσω των δελτίων ειδήσεων, ετοιμάζονται να προβούν και σε περαιτέρω πράξεις διαμαρτυρίας, μέσω επαπειλούμενων καταλήψεων και αποκλεισμού λειτουργίας λιμανιών της χώρας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων».

Με την παραγγελία του ζητά την παρέμβαση των αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών σε ανάλογα περιστατικά, με σκοπό τη βεβαίωσή σωρείας εγκλημάτων που διώκονται αυτεπαγγέλτως, αλλά και ενδεχομένων εγκλημάτων βίας κατά της ζωής.

Παράλληλα, αγρότες της Θεσσαλίας σχεδιάζουν να κινηθούν με τα τρακτέρ τους προς το λιμάνι του Βόλου. Στα μπλόκα τους παραμένουν και οι αγρότες της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας και προσανατολίζονται στον αποκλεισμό του λιμανιού και του αεροδρομίου της πόλης.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στην Καρδίτσα

Σε μια πρώτη αντίδραση, οι αγρότες έκαναν λόγο για «έναν εκβιασμό στον αγώνα επιβίωσης τους». Τονίζουν ότι είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, υπογράμμισε ότι έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

«Αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση είναι να δώσει λύσεις για να φύγουμε. Για να γίνει διάλογος, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε κάποια από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και να δούμε ότι υπάρχει καλή θέληση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τα αιτήματα των αγροτών, ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για το ρεύμα, το οποίο «πρέπει να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα. Το πετρέλαιο πρέπει να πάει αφορολόγητο στη μάνικα, όχι για λαθρεμπορία όπως μας κατηγορούν, αλλά για να μπορέσουμε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και μια γενναία αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για το 2025».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «η συνάντηση θα γίνει οργανωμένα από το αγροτικό κίνημα. Οποιαδήποτε άλλη συνάντηση υποθάλπει τον αγώνα που κάνουμε και κρύβει κάτι άλλο πίσω», ενώ επιβεβαίωσε ότι την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού στον Βόλο.

Την Τετάρτη ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου

Στο μπλόκο των Μικροθηβών, τα τρακτέρ είναι παρατεταγμένα με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.

Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Οι αγρότες σημειώνουν ότι δεν έχουν πρόθεση να προκαλέσουν προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά στοχεύουν να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους.

Στη συνέχεια αναμένεται να επιστρέψουν στη Λεωφόρο Αθηνών όπου είναι αποφασισμένοι να διακόψουν την κίνηση του εμπορικού λιμανιού του Βόλου.

Στο τραπέζι ο αποκλεισμός του λιμανιού και του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης

Στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αγρότες και κτηνοτρόφοι νωρίτερα έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά την περιοχή.

Στο τραπέζι έχει πέσει ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως και του αεροδρομίου.

Οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Ωστόσο, διμοιρία των ΜΑΤ τους σταμάτησε στον κόμβο του αεροδρομίου.

Την Τετάρτη η παρέμβαση αγροτών στα διόδια Ρίου Αντιρίου

Την ίδια στιγμή, αγρότες προγραμματίζουν παρέμβαση στα διόδια Ρίου Αντιρίου, ενώ υπογραμμίζουν ότι «δεν είμαστε εμείς οι εγκληματίες. Έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας και θα είμαστε εδώ μέχρι να δικαιωθούμε».

Την Τετάρτη στις 11:00 θα ξεκινήσουν με αυτοκινητοπομπή προκειμένου να καταλήξουν στη γέφυρα Ρίου Αντιρίου με στόχο να ανοίξουν για τέσσερις ώρες τα διόδια για να υπάρξει ελεύθερη κυκλοφορία.

«Επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης η παρέμβαση του Αρείου Πάγου»

Στο αρχηγείο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας είναι προγραμματισμένη σύσκεψη των αγροτών όπου οργανώνονται οι τελευταίες λεπτομέρειες για τον αυριανό αποκλεισμό στο λιμάνι του Βόλου.

Στη συνέλευση κυριάρχησε το θέμα της παρέμβασης του Αρείου Πάγου. Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Αλειφτήρας έκανε λόγο για ένα επικοινωνιακό τρικ της κυβέρνησης.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους «ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται και ότι οι ίδιοι δεν εκφοβίζονται».

Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις από τους αγρότες στη Νίκαια.

Τονίζουν ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.