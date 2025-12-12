Quantcast
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 2.217 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου - Real.gr
real player

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 2.217 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

13:39, 12/12/2025
ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 2.217 θέσεις σε φορείς του Δημοσίου

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 8Κ/2024 για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 2.217 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου.

Τα αποτελέσματα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Σημειώνεται ότι οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (ΑΜ) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική επισήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται από το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 20 ευρώ, αλλιώς η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο. Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου

Μητσοτάκης: Τη Δευτέρα στις 17:00 περιμένω αντιπροσωπεία αγροτών στο Μαξίμου

12:40 12/12
Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Δείτε εικόνες

Αγροτικά μπλόκα: Τα τρακτέρ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης - Δείτε εικόνες

11:57 12/12
Γιατί δεν πρέπει να κοιτάτε το κινητό στο σκοτάδι: Τι συμβαίνει στα μάτια και πώς να προστατευτείτε

Γιατί δεν πρέπει να κοιτάτε το κινητό στο σκοτάδι: Τι συμβαίνει στα μάτια και πώς να προστατευτείτε

12:32 12/12
Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: 15 συλλήψεις, ανάμεσά τους πρόεδρος αγροτικού συνεταιρισμού

08:22 12/12
Εβίτα Σερέτη για Γονίδη: Εβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος

Εβίτα Σερέτη για Γονίδη: Εβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, προσευχήθηκε και μου πέρασε ο πονοκέφαλος

13:30 12/12
Λιπώδες ήπαρ: Τι να κόψετε «μαχαίρι» και ποιες είναι οι 3 τροφές «σύμμαχοι»

Λιπώδες ήπαρ: Τι να κόψετε «μαχαίρι» και ποιες είναι οι 3 τροφές «σύμμαχοι»

15:45 11/12
Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάλεσε το «100» και κατήγγειλε αυτόφωρα αδικήματα του Γ. Ξυλούρη – Περιπολικό στο Kontra την ώρα που έδινε συνέντευξη

09:31 12/12
Ύπνος και μνήμη: Γιατί ο εγκέφαλος πρέπει να «φυτέψει» πριν «κλαδέψει» – Νέα θεωρία των θάμνων της μνήμης

Ύπνος και μνήμη: Γιατί ο εγκέφαλος πρέπει να «φυτέψει» πριν «κλαδέψει» – Νέα θεωρία των θάμνων της μνήμης

15:00 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved