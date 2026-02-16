Ασπρόπυργος: Ένας νεκρός σε σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό - Real.gr

Άλλη μία τραγωδία στην άσφαλτο γράφθηκε χθες τη νύχτα στην περιοχή του Ασπροπύργου όπου ένας 41χρονος έχασε τη ζωή του καθώς το όχημα στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στην συμβολή των οδών Αγίου Παντελεήμωνος και Αγίου Στεφάνου με το ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο άτυχος άνδρας να συγκρούεται μετωπικά, σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ, με ένα φορτηγό.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσία με 13 πυροσβέστες οι όποιοι απεγκλώβισαν με τη χρήση διασωστικής σειράς τη γυναίκα την και ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του τον 41χρονο οδηγό.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου λίγη ώρα αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση για τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.