Quantcast
Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες - Real.gr
real player

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες

20:15, 12/01/2026
Ασπρόπυργος: Επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετά τον τραυματισμό αστυνομικού σε επίθεση με πέτρες

Μετά την χτεσινή επεισοδιακή νύχτα στη Λεωρόρο ΝΑΤΟ όπου άγνωστοι έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα και πέταξαν πέτρες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός στο κεφάλι, η Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδίασε και υλοποίησε τις πρωινές ώρες της 12ης Ιανουαρίου στοχευμένη αστυνομική επιχείρηση στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα του Ασπροπύργου, περιοχές με αυξημένους δείκτες παραβατικότητας.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις από:

  • τη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
  • την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής,
  • την Ο.Π.Κ.Ε.,
  • την Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.,
  • τη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής,
  • την Ο.Ε.Π.Τ.Α. και
  • το Τμήμα Επιχειρησιακών Ομάδων και Ομάδων Διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής με βασικό στόχο:

  • την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων και
  • την πρόληψη και αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
  • Πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία, όπου εντοπίστηκαν:
    • 1 κυνηγετική καραμπίνα
    • 6 κάμερες παρακολούθησης
  • Σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος εντοπίστηκαν:
    • 1 καταγραφικό σύστημα
    • 2 κάμερες παρακολούθησης
  • Σύλληψη ενός ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, το οποίο θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
  • Έλεγχος 118 ατόμων και βεβαίωση παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως:
    • στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
    • μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
    • λοιπές παραβάσεις.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης παρέμβασης, με στόχο την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τις τοπικές κοινωνίες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Ραγκούσης στον Realfm 97,8: Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω να συντηρηθούν κόμματα που δεν προσφέρουν κυβερνώσα προοπτική στον λαό – Tι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ραγκούσης στον Realfm 97,8: Δεν με ενδιαφέρει να βοηθήσω να συντηρηθούν κόμματα που δεν προσφέρουν κυβερνώσα προοπτική στον λαό – Tι είπε για Τσίπρα και Καρυστιανού

15:00 13/01
Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό - ΕΙΚΟΝΕΣ

Έφτασαν στο Μέγαρο Μαξίμου οι αγρότες για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό - ΕΙΚΟΝΕΣ

14:46 13/01
Σε ξενοδοχείο - κάστρο στη Γαλλική Ριβιέρα μεταφέρεται η σειρά «The White Lotus»

Σε ξενοδοχείο - κάστρο στη Γαλλική Ριβιέρα μεταφέρεται η σειρά «The White Lotus»

14:45 13/01
Κιλκίς: Καρέ καρέ η στιγμή που οδηγός παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

Κιλκίς: Καρέ καρέ η στιγμή που οδηγός παρέσυρε αστυνομικό επειδή του έκοψε κλήση

14:35 13/01
«Οταν οι παιδικές κραυγές πνίγονται… Εμείς δεν σιωπούμε»: Συνέδριο για την υπεράσπιση της παιδικής αθωότητας

«Οταν οι παιδικές κραυγές πνίγονται… Εμείς δεν σιωπούμε»: Συνέδριο για την υπεράσπιση της παιδικής αθωότητας

14:32 13/01
Δημοσίευση Ερευνητικών Μελετών της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Δυναμική των Τιμών στην Αγορά Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

Δημοσίευση Ερευνητικών Μελετών της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τη Δυναμική των Τιμών στην Αγορά Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου

14:30 13/01
Οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον ΥΠΕΞ

Οι υπουργοί Εξωτερικών Δανίας και Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο στον Λευκό Οίκο με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον ΥΠΕΞ

14:15 13/01
Σμαράργδα Καρύδη: Ζήτησε από τους ρεπόρτερ να μην την ρωτήσουν για τον Θοδωρή Αθερίδη

Σμαράργδα Καρύδη: Ζήτησε από τους ρεπόρτερ να μην την ρωτήσουν για τον Θοδωρή Αθερίδη

14:00 13/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved