Quantcast
Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας» - Real.gr
real player

Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας»

19:30, 21/01/2026
Ασπρόπυργος: Ήχησε το 112 στη Γκόρυτσα -«Απομακρυνθείτε προς την περιοχή Γενοκτονίας»

Μήνυμα του 112 ήχησε στα κινητά των κατοίκων στην Γκορύτσα Ασπροπύργου, λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που χτυπά την Αττική.

Το μήνυμα αναφέρει πως «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γκορύτσα Ασπροπύργου της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής απομακρυνθείτε προς την περιοχή της Γενοκτονίας λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγίου Ιωάννου.

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved