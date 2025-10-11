Ασπρόπυργος: Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπαίθριο χώρο με λάστιχα και σκραπ - Bίντεο - Real.gr

Υπό έλεγχο τέθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής η φωτιά που ξέσπασε στις 21:41, στον Ασπρόπυργο, πίσω από το νεκροταφείο και δίπλα σε πίστα καρτ.

Η πυρκαγιά είχε εκδηλωθεί σε υπαίθριο χώρο, σε σημείο με λάστιχα και κοντέινερ. Δεν απειλήθηκαν κατοικίες.

Όπως δήλωσε στο thriassio.gr ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Ασπροπύργου Μάρκος Μάμας, η φωτιά ξέσπασε σε παλιό διαλυτήριο.

Νωρίτερα πολίτες ανέφεραν ότι ακούγονταν εκρήξεις πιθανότατα από υλικά που βρίσκονται σε κοντέινερ και από λάστιχα.

Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.