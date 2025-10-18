Άστατος σήμερα ο καιρός - Πού θα σημειωθούν βροχές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ - Real.gr

Φθινοπωρινό αναμένεται και σήμερα (18/10) το σκηνικό του καιρού, καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας θα εκδηλωθούν βροχές.

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση στρεφόμενοι από το μεσημέρι στα νότια σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 24 και κατά τόπους στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και την νότια Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ανεμοι : Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός : Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες.

: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και τις Σποράδες τις πρωινές κυρίως ώρες. Ανεμοι : Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

: Στην ανατολική Πελοπόννησο δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός : Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες στις Κυκλάδες όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Ανεμοι : Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση

: Νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 και από το μεσημέρι δυτικοί με την ίδια ένταση Θερμοκρασία: Από 19 έως 24 και στην Κρήτη τοπικά 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός : Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

: Νεφώσεις πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ανεμοι : Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση.

: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 με 23 και στα Δωδεκάνησα από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών νωρίς το πρωί. Ανεμοι : Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός : Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Ανεμοι : Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και από το απόγευμα βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 19-10-2025

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικές νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη αυξημένες νεφώσεις με λίγες σποραδικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές και από το μεσημέρι καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο από το μεσημέρι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 18 με 21 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 20-10-2025

Στα κεντρικά και τα νότια άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ και μόνο στα νότια θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις τις πρωινές ώρες, ενώ βαθμιαία θα στραφούν και εκεί σε βόρειους με την ίδια ένταση. Το βράδυ αναμένεται σταδιακή εξασθένηση τόσο στα δυτικά όσο και στα νοτιοανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025

Στα νότια ηπειρωτικά και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και γρήγορη βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ηπειρωτικά και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στα υπόλοιπα από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025

Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ στα βορειοδυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.