Ασθενής σεισμός 2,5 R στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής - Real.gr
Ασθενής σεισμός 2,5 R στην Κηφισιά – Αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής

01:50, 11/09/2025
Ασθενής σεισμική δόνηση μεγέθους 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη 01:40 στην Κηφισιά. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε ένα χιλιόμετρο Βόρεια της Κηφισιάς και είχε εστιακό βάθος 11,1 χλμ.

Λίγες ώρες νωρίτερα στις 23:30 της Τετάρτης είχε σημειωθεί σεισμός μεγέθους 2 Ρίχτερ με επίκεντρο στην περιοχή της Φιλοθέης.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών το εστιακό βάθος ήταν στα 11,5 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 2 χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά του Χαλανδρίου.

