Ασθενής σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Real.gr

\u0391\u03c3\u03b8\u03b5\u03bd\u03ae\u03c2 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 3,7 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03b1 \u03be\u03b7\u03bc\u03b5\u03c1\u03ce\u03bc\u03b1\u03c4\u03b1 \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c1\u03b1\u03c3\u03ba\u03b5\u03c5\u03ae\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b7 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1.\u039f \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 02:41, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ae \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1\u03c2.\r\n\r\n\u03a3\u03c5\u03b3\u03ba\u03b5\u03ba\u03c1\u03b9\u03bc\u03ad\u03bd\u03b1, \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03ae\u03c4\u03b1\u03bd 1 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03bf \u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 \u03c3\u03c4\u03b1 13,3 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1.\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-656134" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/09/f-3.jpg" alt="\u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1" width="1021" height="627" />