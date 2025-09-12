Quantcast
Ασθενής σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Real.gr
03:30, 12/09/2025
Ασθενής σεισμική δόνηση 3,7 Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στη Θήβα.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 02:41, στην περιοχή της Θήβας.

Συγκεκριμένα, το επίκεντρο ήταν 1 χιλιόμετρο ανατολικά της Θήβας και το εστιακό βάθος στα 13,3 χιλιόμετρα.

