Quantcast
Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

19:22, 19/12/2025
Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκαν οδηγός και συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Απίστευτο ατύχημα σημειώθηκε στον Πλατύκαμπο, όταν ιδιωτικό ασθενοφόρο προσέκρουσε σε κλούβα των ΜΑΤ που βρισκόταν στην Εθνική Οδό λόγω των μπλόκων των αγροτών, ενώ μάλιστα μέσα είχε ολόκληρη διμοιρία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε ο συνοδηγός και ο οδηγός. Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη. Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Σύμφωνα με τον τραυματισμένο συνοδηγό η κλούβα ήταν παραταγμένη κάθετα στον δρόμο και χωρίς φώτα. «Γιατί κλείσαν τον δρόμο εδώ στην ερημιά; Δεν είχε αλάρμ τίποτα, θα τα βλέπαμε», αναφέρει ο τραυματισμένος συνοδηγός, λίγο μετά την πρόσκρουση. Κατά τον ίδιο, οι τραυματίες είναι καλά διότι ήταν καλά δεμένοι.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι τα αλάρμ ήταν αναμμένα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια, δεν του επιτέθηκα - Ήμουν νηφάλιος»

Νίκος Γιαννόπουλος: «Ο κ. Παππάς δεν λέει την πλήρη αλήθεια, δεν του επιτέθηκα - Ήμουν νηφάλιος»

20:50 19/12
ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

ΗΠΑ-Ρωσία-Ουκρανία: Ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκφοφ θα συναντηθεί με τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας και ευρωπαϊκών χωρών

20:45 19/12
ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

ΔΥΠΑ: Συνολικά 894.065 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Νοέμβριο 2025

20:40 19/12
Baba Vanga: Οι ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2026 – Αντιμέτωπη με έναν άγνωστο πολιτισμό η ανθρωπότητα

Baba Vanga: Οι ανατριχιαστικές προβλέψεις για το 2026 – Αντιμέτωπη με έναν άγνωστο πολιτισμό η ανθρωπότητα

20:30 19/12
Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς - Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς - Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

20:22 19/12
Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια

Θεσσαλονίκη: Ο δήμος Θεσσαλονίκης δημιουργεί 120 νέες και δωρεάν θέσεις στάθμευσης κοντά στα δικαστήρια

20:15 19/12
Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος καθηγητής για απάτη στην υπόθεση του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

20:09 19/12
Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ

Μακρόν: Η Ευρώπη πρέπει να συνεργαστεί με τον Πούτιν εάν αποτύχουν οι προσπάθειες των ΗΠΑ

20:00 19/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved