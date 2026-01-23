Άστρος: Σήμερα το «τελευταίο αντίο» στον 53χρονο Λιμενικό - Η ηρωϊκή του πράξη πριν παρασυρθεί από τα κύματα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν για τον λιμενικό οι κάτοικοι της περιοχής στον ΑΝΤ1 και στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Ένας λιμενικός 53 ετών με τον βαθμό του σημαιοφόρου και υπηρετών στο Λιμενικό Τμήμα έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης στο λιμάνι του παράλιου Άστρος. Σήμερα, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, θα πραγματοποιηθεί το «τελευταίο αντίο» με τον Υπουργό Ναυτιλίας Β. Κικίλια να αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή για να αποχαιρετήσει και αυτός τον αδικοχαμένο άνδρα.

Η κηδεία του 53χρονου θα πραγματοποιηθεί στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Πίσω του αφήνει ένα παιδί μόλις 9 ετών, τη σύζυγό του, τους γονείς και τα αδέλφια του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του astrosnews.gr, ο 53χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην περιοχή, ένας ευγενικός και χαμογελαστός άνθρωπος, οικογενειάρχης, που ξεχώριζε για το ήθος και την προσφορά του. Συνάδελφοι και φίλοι μιλούν για έναν άνθρωπο που αγαπούσε βαθιά τη δουλειά του και υπηρετούσε με αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνηση.

Η ηρωική πράξη του 53χρονου πριν παρασυρθεί από τα κύματα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, λίγα λεπτά πριν από το τραγικό περιστατικό, ο Ανδρέας προχώρησε σε μια ηρωική πράξη, βοηθώντας ένα μικρό παιδί που πάλευε με τα κύματα. Στη συνέχεια, επιχείρησε να προστατεύσει τα σκάφη συμπολιτών του και να απομακρύνει πολίτες από τον επικίνδυνο χώρο, βάζοντας την ασφάλεια των άλλων πάνω από τη δική του.

Έπεσε μαχόμενος για το καθήκον, επιβεβαιώνοντας μέχρι την τελευταία στιγμή την αφοσίωσή του στην αποστολή του Λιμενικού Σώματος και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής. Η απώλειά του γεμίζει οδύνη την οικογένεια, τους συναδέλφους του και ολόκληρη την κοινωνία.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία στο λιμάνι της περιοχής μαζί με την διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος. Κατά τη διάρκεια προσπάθειας πρόσδεσης σκαφών σε συγκεκριμένο σημείο του λιμένα, ισχυρό κύμα τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει σοβαρά στο κεφάλι.

Με τα καλύτερα λόγια μίλησαν για τον λιμενικό οι κάτοικοι της περιοχής στον ΑΝΤ1 και στο «Καλημέρα Ελλάδα».