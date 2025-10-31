Αστυνομική έφοδος στο Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού - Βρέθηκε αυτοσχέδιο σουβλί - Real.gr

Quantcast
Αστυνομική έφοδος στο Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού – Βρέθηκε αυτοσχέδιο σουβλί

10:44, 31/10/2025
Αστυνομική έφοδος στο Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού – Βρέθηκε αυτοσχέδιο σουβλί

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Αιφνιδιαστική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρωινές ώρες χθες, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025, παρουσία εισαγγελέα, μετά από πληρορίες για πιθανή διακίνηση ναρκωτικών.

Ο έλεγχος έγινε στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και άλλων Υπηρεσιών της Δ.Α.Ο.Ε.

Κατά την έρευνα σε κελί του Ειδικού Χώρου, στο οποίο κρατούνταν δύο ημεδαποί, εντοπίστηκε μεταλλική ράβδος μήκους 15 εκατοστών, κυρτή στη μία άκρη και τυλιγμένη με κομμάτι υφάσματος («αυτοσχέδιο σουβλί»), η οποία ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε μηχανισμό ρολού παραθύρου.

Οι κατηγορούμενοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

