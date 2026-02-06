Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων: Χειροπέδες σε 25 άτομα, κατασχέθηκαν μετρητά και όπλα - Real.gr

Quantcast
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων: Χειροπέδες σε 25 άτομα, κατασχέθηκαν μετρητά και όπλα
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων: Χειροπέδες σε 25 άτομα, κατασχέθηκαν μετρητά και όπλα

11:49, 06/02/2026
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων: Χειροπέδες σε 25 άτομα, κατασχέθηκαν μετρητά και όπλα

Σύνοψη από το

  • Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα λαθραίων καπνικών προϊόντων πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης. Στο πλαίσιο των ερευνών, διενεργούνται έφοδοι σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.
  • Έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.
  • Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στην παρασκευή και διακίνηση λαθραίων καπνικών προϊόντων.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας, της Μαγνησίας και της Κατερίνης.

Στο πλαίσιο των ερευνών, αστυνομικές δυνάμεις διενεργούν εφόδους σε δέκα αποθηκευτικούς χώρους, καθώς και σε εργοστάσιο παράνομης παραγωγής καπνικών προϊόντων.

Συνελήφθησαν 25 άτομα στο πλαίσιο της επιχείρησης

Μέχρι στιγμής έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, όπλα, χρηματικά ποσά, οχήματα, χειρόγραφες σημειώσεις και κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται ως πειστήρια για τη δράση της οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έχουν συλληφθεί συνολικά 25 άτομα, εκ των οποίων 19 στην Αττική και 6 στη Βοιωτία.

Για την υπόθεση αναμένεται νεότερη επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες Αρχές.

