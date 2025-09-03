Αστυνομικοί έσωσαν 26χρονη από τα χέρια διαρρηκτών μέσα στο σπίτι της - Φώναζε για βοήθεια - Real.gr

Η παρατηρητικότητα δύο αστυνομικών της Άμεσης Δράσης αποδείχθηκε σωτήρια για μια νεαρή γυναίκα που βίωσε στιγμές τρόμου μέσα στο ίδιο της το σπίτι, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης, το κέντρο επιχειρήσεων της ΕΛ.ΑΣ. ζήτησε από περιπολικά να μεταβούν σε πολυκατοικία στην οδό Οδυσσέως, έπειτα από καταγγελία ενοίκου ότι είδε από το «μάτι» της πόρτας ένα ύποπτο άτομο. Δύο πληρώματα της Άμεσης Δράσης έφτασαν άμεσα στο σημείο και άρχισαν έρευνες στον έβδομο όροφο.

Αρχικά όλα έδειχναν ήσυχα, μέχρι που οι αστυνομικοί άκουσαν θόρυβο και μια αχνή φωνή. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, πίσω από πόρτα διαμερίσματος, ακούστηκε καθαρά η κραυγή: «Βοήθεια, βοήθεια!». Οι αστυνομικοί έσπασαν τη σιωπή φωνάζοντας: «Αστυνομία! Ανοίξτε την πόρτα».

Η πόρτα άνοιξε και ένας άνδρας, με φανελάκι δεμένο στο πρόσωπο, βγήκε έξω. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν αμέσως, ενώ πίσω του πρόλαβε να βγει τρέχοντας η 26χρονη γυναίκα. Στην τουαλέτα βρισκόταν κρυμμένος και δεύτερος δράστης, ο οποίος συνελήφθη επίσης με χειροπέδες.

Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς ανακουφισμένη, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς για την έγκαιρη επέμβασή τους. Όπως περιέγραψε, είχε αφήσει την πόρτα μισάνοιχτη περιμένοντας την παρέα της. Οι δύο δράστες εκμεταλλεύτηκαν την ανοιχτή είσοδο, εισέβαλαν στο σπίτι και την αιφνιδίασαν. Ο ένας της έκλεισε το στόμα, ενώ ο δεύτερος έψαχνε το διαμέρισμα. Τότε, ακούγοντας τα βήματα των αστυνομικών, βρήκε τη δύναμη να φωνάξει για βοήθεια.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου και αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον εισαγγελέα. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για απόπειρα ληστείας, πρόκληση σωματικής βλάβης, παράνομη κατακράτηση και απείθεια.