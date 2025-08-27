Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Δεν υπήρχε κάποιος ενήλικας στο σπίτι να προσέχει το παιδί.

Η έγκαιρη επέμβαση της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. απέτρεψε τα χειρότερα σε ένα σπίτι στα Καμίνια του Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια περιπολίας, έλαβε σήμα για ανήλικο που βρισκόταν στο μπαλκόνι οικίας πρώτου ορόφου και πετούσε αντικείμενα στον δρόμο.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι στο μπαλκόνι υπήρχε ένα αγόρι περίπου πέντε ετών, χωρίς να υπάρχει κάποιος ενήλικας να το προσέχει, ενώ και η πόρτα του σπιτιού ήταν κλειδωμένη, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία τους για την ασφάλεια του παιδιού.

Μη χάνοντας χρόνο, οι αστυνομικοί αναρριχήθηκαν από το μπαλκόνι και έφτασαν δίπλα στο παιδί, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδύνευε να πέσει ή να τραυματιστεί. Παρέμειναν στο σημείο για αρκετή ώρα μέχρι να εμφανιστεί συγγενικό πρόσωπο.

Περίπου σαράντα λεπτά αργότερα έφτασε στο σπίτι η 17χρονη αδελφή του αγοριού, η οποία ανέφερε ότι είχε αφήσει το παιδί μαζί με την ενήλικη αδελφή τους, η οποία όμως έλειπε και δεν εντοπίστηκε. Η μητέρα των παιδιών, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, βρίσκεται στην Καλαμάτα για λόγους εργασίας.