Ασύλληπτη τραγωδία στην Πάτρα: Δύο νεκροί νεαρής ηλικίας ύστερα από σοκαριστικό τροχαίο στην Παραλία - Real.gr

Ασύλληπτη τραγωδία συγκλονίζει την Πάτρα! Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 δύο νεαρά άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο, μετά από μοιραία εκτροπή αυτοκινήτου στην περιοχή της Παραλίας.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα στο οποίο επέβαιναν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, βγήκε εκτός πορείας και καρφώθηκε με σφοδρότητα σε κολώνα.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Πρόκειται για έναν άνδρα και ένα κορίτσι.